En medio de una escalada discursiva de la oposición, que se debate por quién ocupa en Juntos por el Cambio la voz cantante, resurgió en las redes sociales un histórico cruce entre la actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, con Néstor Kirchner, que aquel entonces era gobernador de Santa Cruz. Allí, el exmandatario fallecido en 2010 le cuestionaba a la por entonces ministra de Fernando De la Rúa su falta de “audacia” al ser “débil con los poderosos y fuerte con los débiles”.

Por estas horas el debate público tuvo expresiones de los distintos referentes del principal partido opositor. La propia Bullrich pidió “mostrar que no nos corre ninguna Cristina de la esquina de su casa" y apuntó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por haber levantado el operativo policial y el polémico vallado que dispuso en las inmediaciones a la casa de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El cruce entre Néstor Kirchner y Patricia Bullrich

En este contexto, en las redes sociales se volvió viral un viejo cruce televisivo que tuvieron Kirchner y Bullrich en 2001. Allí, la entonces ministra de De la Rúa - que acaba de perpetrar el ajuste del 13 por ciento a los jubilados - aseguraba que si Argentina seguía “un día más” como está, “la situación puede ser terrible''.

En el debate, Bullrich puntualizaba: “¿Qué dijimos? Vamos a poner una regla fuerte, déficit cero. Vivimos con lo que recaudamos. Esta regla implica hoy un esfuerzo y un sacrificio para el 30 por ciento de los jubilados. Es una medida muy dura, pero un dirigente cuando está en el Gobierno tiene que tomar decisiones fuertes, porque sabe las consecuencias que puede tener no tomarlas”.

Del otro lado, Kirchner le respondió con vehemencia: “¿Cuál es la audacia? Es débil con los poderosos y fuerte con los débiles. Es un error cargar la desconfianza en las espaldas de los que menos tienen. Estoy de acuerdo con el déficit cero, con las cuentas ordenadas, con que no se puede gastar lo que no se tiene, pero colocar como variable de ajuste del gasto del Estado a los jubilados argentinos me parece un acto de una injusticia soberana y de una falta de creatividad y de decisión”.

En ese cruce, Kirchner, a tono con las discusiones del presente propuso: “Yo hubiera cargado este ajuste sobre la espalda de los que más tiene. Como hace cualquier país serio del mundo. De una vez por todas, terminemos la brecha y que el ajuste se haga alguna vez de la historia para el otro lado”.