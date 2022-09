#GolDeVisitante Dale que vienen los ucranianos Jinjer (29/9, El Teatro Flores), el gurú serbo-bosnio Emir Kusturica y su No Smoking Orchestra (1/10, Teatro Vorterix), el chileno Francisco Victoria (5/10, Niceto Club), el uruguayo Martín Buscaglia con sus Bochamakers (8/10 en el CC Güemes de Rosario y 9/10 en Niceto Club), los punks turcos She Past Away (15/10, CC Konex), el dúo mexicano Daniel, Me Estás Matando (23/10, Rondeman Abasto) y el divo pop colombiano Maluma (29/10, Vélez).

#DeCatálogo Músicos de Tobogán Andaluz, Mateo de la Luna y Pyrámides se arriman en Los Subtítulos, cuyo álbum debut, Espectador entra a escena, sugiere melodías atractivas entre texturas viscosas. El dúo Las Olas sacó Capítulo V, EP de electrónica y ambient que entrega una experiencia auditiva bien inmersiva. Arpeghy se subió a 3 para un viaje de hard rock poderoso y respetuoso del género. Cochecama soltó Partido de la Costa, su tercer disco, un viaje por las rutas bonaerenses a través de ocho canciones con guitarras y pepitas de regusto a Spinetta y los Kinks. Y, como spin-off de Cielo Razzo, el rosarino Pablo Pino soltó el solista Fase inicial: RAN, en el camino de la canción rockera.

#MeGustaElArte Más de 80 artistas y colectivos arman la muestra de fotos, videos, pinturas e instalaciones Las olas del deseo: feminismos, diversidades y cultura visual 2010/2020, que sigue hasta el 11/9 en la Casa Nacional del Bicentenario. Mientras que el artista plástico Facundo Belén inauguró su muestra FRUOR, que se puede visitar de jueves a sábados en la Fundación El Mirador.



#Pantallazos El ciclo El cine es otra cosa indaga en el cine y el video experimental, con funciones el 9 y el 10/9 en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Si querés algo más pochoclero, Space prepara para el 11/9 una maratón de DC Cómics, con películas de Superman, Batman, Aquaman y Mujer Maravilla. Además, el Festival de Cine Alemán vuelve al horror nazi con El falsificador y La conferencia (hasta el 14/9, Cinépolis Recoleta); y el documental Tilcara, un poco más abajo del cielo y el registro en vivo Divididos: Tilcara, el recital siguen el paso del trío por Jujuy en 2010 (Flow).

#JoystickDivision ¿Querés juegos gratis? Empieza la nueva temporada de la NFL y para sumar manija EA Sports libera finde de prueba gratuita de su Madden NFL23 para Xbox y PlayStation. ¿Querés jugar competitivo? Red Bull tiene dos movidas abiertas: el Campus Clutch busca el mejor equipo universitario de Valorant del país, y el Capture Point convoca gamers de PlayStation 4 y 5 a enviar sus mejores capturas de Gran Turismo 7 y Horizon Forbidden West. ¿Querés juegos propios? Image Campus y Women in games Argentina proponen Sheroes... de ayer y hoy, una game jam para desarrolladorxs jóvenes de entre 16 y 26 años (9 y 10/9 en Image Campus).



#Cursos&Concursos ¿Uno de rock? El seminario gratuito Rastros de Historia y Filosofía en el Rock investiga el rock argentino y latinoamericano entre 1983 y 2004, con encuentro el 15/9 en la Biblioteca del Congreso). ¿Otro de música? El Festival de la Canción Argentina entregará premios en efectivo a la mejor canción y al mejor intérprete, e incluirá las diez composiciones finalistas en el álbum oficial del festival, con postulaciones abiertas hasta el 25/9. ¿Mejor algo audiovisual? Hasta el 16/9 está abierta la inscripción para el festival Hacelo Corto, del programa estudiantil Medios en la Escuela. ¿O algo de ludismo cotidiano? La Universidad Maimónides abre el 13/9 la inscripción a su diplomatura virtual en Gamificación.







