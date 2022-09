La determinación del gobierno nacional de incrementar el salario mínimo, vital y móvil de 35 mil a 51 mil pesos también impactó en la cantidad de beneficiarios del subsidio en la tarifa de energía eléctrica.

En Salta, a mayo, el número de usuarios que contaban con el beneficio ascendía a 108.527, pero con la actualización y entrecruzamiento de datos que realizó el Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP), esa cifra se incrementó a 130.359.

Según datos oficiales, de ese total, aproximadamente 115 mil familias pertenecen al nivel 2, con menores ingresos, y permanecerán con el subsidio, pero hay 4.475 que están en el nivel 3 (ingresos medios), es decir que perderán parcialmente el beneficio. Además, hay 8.741 usuarios que no se han registrado.

En contacto con Salta/12, Carlos Saravia, titular del ENRESP, se mostró preocupado por este último número de no registración, ya que consideró que "son pobres que no se han inscripto porque no tuvieron acceso a internet o información adecuada, por eso en esta semana estamos viendo de qué manera los protegemos”.

En total, 84.707 usuarios no se registraron en el proceso de inscripción para acceder a la segmentación tarifaria; en ese grupo hay casos de familias con grandes ingresos y otras que optaron por desestimar el beneficio para poder comprar 200 dólares todos los meses.

Pero también, según el cotejo de datos, hay 4.488 usuarios que no se registraron por vivir en localidades que no tienen conectividad a internet.

Entre estas familias que habitan lugares alejados de los centros urbanos, más las que no se registraron por falta de información o de conexión a la web, se hace un total de 13 mil, el número sobre el que el Ente Regulador manifestó su preocupación. Desde este organismo destacaron que justamente este fue el motivo por el que interpusieron una medida cautelar para que ninguno de estos usuarios con estas características sufran incremento en las tarifas.

“Se han cumplido la mayoría de los requisitos que pedíamos, porque reconocieron las tarifas sociales y 130 mil familias están con ese beneficio y han procedido a avanzar con el envío de información”, reconoció Saravia.

Por otra parte, también se congelaron las tarifas del valor agregado de distribución, que es competencia del ENRESP, en este aspecto se estableció una suba escalonada desde mayo hasta noviembre que llega al 32%.

Saravia detalló que "en mayo el incremento fue del 20%, otro en agosto del 6%, y el último 6% se dará en octubre a pagar en noviembre, pero congelamos este ítem hasta el 30 de junio del 2023, sumado a que segmentamos, es decir que el pobre que gana menos de dos salarios, mínimos, vitales y móviles, tiene un aumento de la mitad, o sea de 10%, y dos aumentos del 3%”.

Consulta popular

Desde el Movimiento Libres del Sur iniciaron una colecta de firmas a nivel nacional para que se congelen los precios de los alimentos y las tarifas, tanto eléctricas como de gas.

Silvia Saravia, coordinadora nacional de dicho partido político, contó a este medio que “entrando a la cuarta semana de la campaña, ya hemos juntado más de 1.400.000 firmas en todo el país, las cuales vamos a llevar al Congreso la semana próxima”.

El mecanismo por el que van a intentar que esto se trate en el parlamento tiene que ver con la consulta popular, iniciativa avalada por la Constitución Nacional y que no necesita que ningún legislador o legisladora tome el proyecto para presentarlo ante sus pares, ya que se considera que es una presentación de la ciudadanía.

"Queremos que nuestros representantes del Congreso Nacional debatan sobre lo que nosotros creemos que es el principal tema de preocupación de la ciudadanía, que es la inflación y que carcome los ingresos de todos los sectores de la sociedad”, señaló la referente de Libres del Sur.