Que el primer episodio de The Serpent Queen culmine con “Gloria” de Patti Smith (“Jesús murió por los pecados de alguien, pero no por los míos”), marca la pauta de la miniserie que acaba de estrenar Starz Play. Ese gesto retorcido más que popmoderno –y hay varios más en la creación de Justin Haythe- se combina con las señas particulares de la protagonista de esta historia. Ocho episodios para conocer a Catalina de Medici, la mujer proveniente de la “familia más odiada de Europa” que culminará manejando los hilos de Francia en buena parte del siglo XVI. Monarca de origen florentino que, por su afición a la magia negra, se volvió el modelo para la Reina Malvada de los cuentos de hadas. La intención, sin embargo, es ir más allá de esa estampa y descubrirla como una mujer temida, victimaria, sobreviviente y calculadora, brutalmente parida por su época. “No confíes en ningún alma”, es uno de sus lemas. La plataforma de streaming estrenará un capítulo cada domingo.



Será la propia mujer (interpretada por Samantha Morton) quien le relate su vida a Rahima (Sennia Nenua), su nueva sirvienta, mientras se llevan a cabo los preparativos para la coronación de su segundo hijo. “Estuviste escuchando muchos rumores sobre mí”, suelta Catalina en el primer encuentro con su confidente. La mujer más importante de Francia la invita comer una naranja (guiño a El Padrino) y la otra duda. Los motivos de tal reticencia se deben a ese caldo que suelen ofrecer estos dramas históricos: traiciones, inteligencia, envenenamientos e intrigas palaciegas de los que la dama siempre salió indemne.

El relato de The Serpent Queen enlaza de manera muy perspicaz dos tiempos: sus días adolescentes y ese presente marcado por una guerra civil y religiosa. El pasado de Catalina como una huérfana (encarnada por Liv Hill), sobrina del papa Clemente VIII (Charles Dance), luego esposa del delfín galo y futura reina consorte, se da entre bofetadas, sangre y sexo. “Si aprendes a usar tus poderes, vas a acceder a la grandeza”, le aconseja el mago y astrólogo Cosimo Ruggeri (Enzo Cilenti). Su vínculo con el esoterismo es lo que derivó en buena parte de la mitología de la mujer, aquí, sin embargo, es otra pieza de su caleidoscopio. “En la historia, es muy fácil vilipendiar a las mujeres. Es muy fácil juzgar a otras personas hasta que hayas visto cómo se siente ser ellos, o verlo desde un lado diferente”, puntualizó Morton.

Starz Play ha sido receptiva con producciones sobre mujeres encorsetadas a los mandatos reales (The White Queen, The White Princess, The Spanish Princess, The Great). Al igual que en aquellas, la puesta en escena es fastuosa y elegante, aunque la miniserie de Justin Haythe, opta por un camino ciertamente más visceral en su estructura narrativa y tono. La personificación de la inglesa es otra de las anclas de The Serpent Queen, en el sentido de que podría competir con Logan Roy, Frank Underwood o a cualquiera de los personajes más jodidos de Game Of Thrones. Morton, de hecho, eligió a Tony Soprano como referente. “Para Catalina, estar en la corte frente a los demás, era como estar en una partida de ajedrez. Yo la veo como un tipo que mueve las piezas sobre el tablero para sobrevivir. Ella simplemente está jugando este larguísimo partido de ajedrez para sobrevivir”, dijo su protagonista.





Programados

* Acaba de culminar la producción de la segunda temporada de Terapia alternativa. La comedia de Star+ protagonizada por Carla Peterson sigue a una excéntrica psicóloga con métodos terapéuticos poco convencionales. Ana Katz nuevamente será su guionista, directora y showrunner. La nueva temporada de la serie cuenta a su vez con las incorporaciones del español Daniel Rovira y Griselda Siciliani. La nueva temporada llegará al servicio de streaming en 2023.

* Ya puede verse por Flow Filosofía Negroni: pasión por pensar. Producción que presenta reflexiones modernas y distintas versiones de ese clásico de los bartenders. La docuserie, producida por AMC Networks y dirigida por Sebastián Borenzstein, consta de cinco episodios. Grandes temas de la vida, Campari, gin, vermouth y una rodaja de naranja.

* Tres de Paramount+. La plataforma de streaming anunció A Gentleman in Moscow, basada en el best-seller de Amor Towles y protagonizada por Ewan McGregor. El escocés encarnará al conde Alexander Rostov quien, después de la Revolución Rusa, descubre que su pasado dorado lo coloca en el lado equivocado de la historia. Por otra parte, anunciaron el inicio del rodaje de la segunda temporada de la Halo y el inminente arribo de Dejame entrar, versión seriada del notable film sueco Let the Right One in.

El personaje

Leonel Reina de El repatriado (Ricardo Abarca). Un ciudadano estadounidense con raíces chicanas es deportado a México por error. No habla español, sabe boxear, tiene pesadillas con la frontera y una mujer a la que no puede recordar. Gringo e hijo e la chingada. Se estrena el próximo miércoles por Star+.