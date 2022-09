El actor estadounidense Brad Pitt debutó como escultor en una exposición conjunta con el músico australiano Nick Cave y el artista británico Thomas Houseago, en el Museo de Arte Sara Hildén, en Finlandia. La muestra se llama "We" y estará hasta el 15 de enero.

Pitt estuvo presente en la inauguración de la exposición junto a Cave y Houseago, en una visita totalmente inesperada al país nórdico, ya que el museo había mantenido en secreto su participación hasta el último momento.

Durante el estreno de la muestra, el actor de "Había una vez en Hollywood" señaló que el arte consiste en ser honesto frente a la vida y admitió que reflexiona sobre el fracaso de las relaciones humanas: "Hice un inventario de mí mismo y pensé en el daño que he hecho a los demás y en los momentos en los que me he equivocado", reconoció Pitt en la televisión finlandesa.

Brad Pitt, escultor de desechos

El protagonista de "Siete años en el Tibet" contó que empezó a dedicarse a la escultura tras su divorcio de Angelina Jolie, en 2017.

Una de las obras que presentó Pitt se llama "House A Go Go" y tiene como protagonista una casa en miniatura formada por bloques de madera desechados que el artista recogió del suelo en el estudio que su amigo Houseago tiene en Los Ángeles.

Los otros trabajos de la serie incluyen un panel de yeso moldeado que representa una escena narrativa de un tiroteo y un ataúd de bronce fundido del que sobresalen partes del cuerpo humano que intentan liberarse de su encierro; son manos, pies y rostros que intentan atravesar la estructura en varios ángulos. Y "Aiming At You I Saw Me But It Was Too Late This Time" (2020), una escultura de yeso colgada en la pared que recrea un tiroteo entre ocho figuras.



Nick Cave y el demonio de la escultura

Por su parte, el músico australiano Nick Cave también presentó por primera vez en público su trabajo como escultor, con una serie de 17 figuras de cerámica vidriada hechas a mano, pintadas y esmaltadas.



Esta obra, titulada "The Devil - A Life", representa "la vida del demonio en 17 estaciones, desde la inocencia hasta la confrontación con nuestra mortalidad, pasando por la experiencia", según el museo.



