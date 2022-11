Netflix presentó este jueves el documental que muestra la intimidad del equipo argentino durante el camino para obtener la Copa América en 2021. Desde la voz de los protagonistas, “Sean eternos: Campeones de América” cuenta cómo fue el torneo que le permitió a la selección de fútbol acabar con una racha negativa de 28 años sin títulos.

El documental de tres capítulos y producido por el ex puma Agustín Pichot, explora la convivencia del equipo durante los 45 días previos al triunfo en la máxima cita continental disputada en Brasil en el año 2021.

Entre las historias y las anécdotas que forman parte de la seria, hay tres que se destacan y reflejan cómo es la intimidad del plantel y la relación entre los futbolistas.

La emoción de Fideo

"Es difícil, tantos años de sufrimiento y al final poder lograrlo... Creo que esto no es solamente mío, sino que es de mi mujer, de mis hijas y del equipo también, de mi viejo. Después de todo ese sufrimiento que tuvieron, poder darles esa Copa y decirles ‘ya está, lo logré’. Tengo miles de trofeos, pero como este no, como este no hay, creo que este era lo único que quería", dice Ángel Di María frente a las cámaras, y se emociona al hablar del título conseguido en el Maracaná.

El extremo de 34 años, que debutó en el seleccionado mayor en septiembre del 2008, supo ser resistido por los hinchas y ahora disfruta del cariño del público.

El cumple de Lionel

Lionel Messi cumplió 35 años el 24 de junio de 2021, en plena Copa América de Brasil. En la concentración, Leandro Paredes fue el encargado de organizar el cumpleaños del capitán, sin provisiones, pero con mucha astucia.

“No se podía entrar nada al predio, ni salir, por el tema del COVID. No teníamos ni torta”, cuenta el volante en el documental, que muestra la intimidad del festejo.

Las cartas y el tatuaje

En la concentración, Alejandro "Papu" Gómez y Rodrigo de Paul juegan a adivinar cartas y comprometen al equipo a cumplir con una extraña prenda.

Quiénes participan de la serie

Además de los jugadores del seleccionado, en la serie aparecen varias figuras del mundo del fútbol y exjugadores de la albiceleste.

Entre ellos se puede ver a Javier Mascherano, Pablo Aimar, Javier Zanetti, Neymar Jr., Ronaldinho, Dani Alves, Xavi Hernández, Césc Fábregas, Sergio Busquets, Luis Suárez, Jordi Alba, Arturo Vidal. También hace su aparición Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA.

Los tres capítulos hacia la gloria

Episodio 1: Cuentas pendientes

Después de perder cuatro finales y considerar el retiro de la selección argentina, Messi regresa con energías renovadas para encarar la fase de grupos de la Copa América 2021.

Episodio 2: Un equipo, un líder

Con el liderazgo de Messi y la garra de Dibu, De Paul, Lautaro y Di María, Argentina le hace frente a los desafíos en cuartos de final y semifinales.

Episodio 3: A todo o nada

Es el momento: Messi, Di María y todo un país van por la gloria frente al Brasil invicto de Neymar en el Maracaná. Pero a la selección Argentina la persiguen fantasmas del pasado.

Seguí leyendo: