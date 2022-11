Tras ser golpeada y asfixiada en su casa el 30 de octubre, por un hombre cuya identidad y paradero todavía no fueron establecidos, la escenógrafa y psicóloga M. Z. exige que la Justicia considere el hecho como "intento de femicidio" en lugar de "lesiones leves", y que le garantice un lugar seguro para vivir junto a su compañera, la directora y docente teatral J. F.

El pedido es acompañado por Actrices Argentinas, la Asociación Argentina de Actrices y Actores y la Defensoría del Pueblo, que expresaron su apoyo a las artistas damnificadas.

"Recuerdo que un hombre, robusto, vestido de negro, llamó a la puerta y me acerqué a atender. Ahí me empujó y comenzó a pegarme hasta que quedé inconsciente", recordó M. en diálogo con este diario.



Su pareja, J., detalló que al llegar a su casa "la puerta estaba sin llave". "La encontré (a su pareja) inconsciente, tirada en el piso, boca abajo. Tenía la nariz llena de pintura acrílica. No quiero pensar qué hubiese pasado si llegaba unos minutos después", añadió.

Luego llegó la policía y, un poco más tarde, la ambulancia que trasladó a M. al hospital Ramos Mejía, donde el personal de salud constató que, producto de la golpiza, M. presentaba politraumatismos y pintura en las vías respiratorias.

J. regresó posteriormente a su casa acompañada por policías, que comprobaron que el agresor no se había llevado nada del lugar. La denuncia fue radicada en la comisaría vecinal 3-A.

Según las artistas, la causa -que quedó a cargo de Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 14- hoy está caratulada como "lesiones leves". "Estamos esperando poder ampliar la denuncia en la fiscalía, para que cambie a lo que realmente fue, un 'intento de femicidio'", sostuvo J.

"Me quisieron matar porque soy lesbiana. Ya habíamos sufrido hostigamiento por el mismo motivo. No podemos volver a ese domicilio porque no sabemos si la próxima vez la contamos", denunció M. Ella y su pareja todavía están esperando que la Justicia les entregue un botón de pánico.

Mensajes de apoyo

"Necesitamos terminar con los ataques lesboodiantes. Pedimos que nuestras compañeras vivan en un lugar más tranquilo y seguro. Nos solidarizamos con ellas y exigimos justicia ya", reclamó la colectiva Actrices Argentinas, de la que forman parte la víctima y su pareja.

Por su parte, la Comisión de Géneros de la Asociación Argentina de Actrices y Actores se manifestó también en respaldo de M. y J. "Todo nuestro apoyo y acompañamiento, con la esperanza de que se haga justicia y que nunca más se vuelvan a cometer este tipo de hechos que degradan la condición humana", expresó la entidad.

Informe: Karla Góngora.