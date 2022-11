Las obras del artista Andy Warhol siguen siendo de las más codiciadas en el mundo y esta semana se concretó la venta por 85 millones de dólares su obra “White Disaster”, de 1963, que representa 19 reproducciones de una fotografía en blanco y negro de dos automóviles destrozados tras una colisión.

Según informaron desde la casa de subastas de Nueva York, Sotheby's, hubo una puja entre dos compradores por la obra del referente del pop art, que culminó cuando el subastador bajó el martillo en 74 millones de dólares, pero que con las comisiones, el precio final fue de 85,3 millones de dólares. Desde la organización se mostraron satisfechos ya que estimaban que se vendería por más de 80 millones.

"Uno de los logros artísticos más provocativos e inquietantes del siglo XX, y posiblemente el logro artístico más significativo de la carrera del artista", apunta Sotheby's en su página web sobre el cuadro, que pertenece a la serie "Death and Disaster" de Warhol de la década de 1960.



Fallecido en 1987, los cuadros de Warhol no paran de venderse. En 2013 un cuadro de esta serie se había vendido en 105 millones de dólares en Sotheby's, estableciendo un nuevo récord para el artista, que luego fue superado por el retrato de Marilyn Monroe, "Shot Sage Blue Marilyn" (1964) vendido por 195 millones de dólares, el 9 de mayo en una subasta de Christie's en Nueva York.



El martes, la casa Phillips subastó dos cuadros juveniles del pintor por sumas muy inferiores. El autorretrato de 1948 "Nosepicker 1: Why Pick on Me", en el cual el pintor se pone un dedo en la nariz, se vendió en 491.000 dólares, con gastos incluidos. "Living Room", del mismo año, culminó a 315.000 dólares. Estos dos cuadros pertenecían a James Warhola (conserva la "a" original del apellido que Andy suprimió), un sobrino del artista.