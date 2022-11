El intendente de Ensenada, Mario Secco, reclamó este viernes “ordenar la política”, destacó el discurso de Cristina Kirchner en La Plata por el Día de la Militancia, y pidió encolumnarse detrás del planteo de la vicepresidenta de cara a 2023.



“Hay que enderezar el rumbo de este país. Se ordena teniendo un horizonte. La gente está gritando dónde es el horizonte, que es por Cristina. Si no, tendrá que ser a quien Cristina abrace. A quien Cristina abrace va a salir campeón”, expresó por AM750.

Secco respaldó en este sentido las decisiones del pasado de la vicepresidenta, cuando eligió como candidatos a Daniel Scioli, en 2015; y a Alberto Fernández, en 2019.

“Vamos detrás de las decisiones de Cristina. Cuando nos planteó lo de Alberto, fuimos y nos encolumnamos. Y si fuera mañana que dijera que el Hombre Araña quiere ser Presidente, nos vamos a encolumnar”, apuntó.



“No hay otro dirigente que esté a la altura de ella. Cristina es lo mejor que tenemos. Ella en primer lugar y todos nosotros en una cuestión secundaria. La gran alternativa es Cristina. Lo dice la gente. La gente me abraza y me pide que vuelva Cristina porque estamos al horno”, expresó Secco.

Y añadió: “La candidatura es una decisión de ella. Yo expreso mis ganas y expreso que esto viene de abajo. El grito de Cristina Presidenta es cada vez más fuerte. Quedaron diez cuadras afuera de gente. Necesitábamos tres estadios. Había mucha alegría. Es ella. Ella y abajo el pueblo argentino”.