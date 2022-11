Lionel Scaloni brindó este viernes una conferencia de prensa en la que brindó definiciones sobre cómo se prepara la Selección para enfrentar a México este sábado, en poco más de 24 horas, por la segunda fecha del Grupo C del Mundial Qatar 2022. Respondió sobre los cambios en el equipo y sobre el estado anímico del plantel

En vivo. Scaloni: "Espero que mis jugadores vayan para adelante



"No tenemos dudas de cómo vamos a afrontar el partido"

Scaloni se refirió a cómo repercutió en el ánimo del equipo la derrota por 2-1 ante Arabia Saudita. “Anímicamente, más allá del primer día, porque el golpe afecta, la reacción es inmediata. Ahora hay que levantarse y este grupo está capacitado. No tenemos dudas de cómo vamos a afrontar el partido. Buscamos alternativas, es posible que haya variantes. Lo decidiremos hoy”, dijo.

"La manera de jugar contra México va ser similar"

Al ser consultado sobre qué cambios habrá en el equipo este sábado, Scaloni afirmó: "Evaluamos buscar alternativas a nuestro juego, pero no a nuestra manera de jugar. Es posible que hagamos alguna variante, pero lo decidiremos hoy por la tarde". Y agregó que "la manera de jugar contra México va ser similar, no vamos a cambiar por lo que pasó el martes".

"No podemos negociar la manera de jugar"

"México es un gran equipo, pero no podemos negociar la manera de jugar", afirmó el DT.

"Vamos a dejar la vida y jugar nuestro fútbol"

Tras la caída en el debut mundialista, el técnico argentino aseguró que “el estado anímico es cómo debe ser: el primer día es chocante, pero al otro día te levantas y pensás en el siguiente partido. Siempre dije que había que estar preparado para este golpe. Necesitamos el apoyo de todos. Yo soy el primero que estaba preparado, esto es fútbol. Es normal que pase. Estoy tranquilo que vamos a dejar la vida y jugar nuestro fútbol”.

"Lo importante es poder levantarse"

"Lo que realmente cuenta es que hay que afrontar cada partido como si fuera el último, pero hay que tener en claro que se puede perder: lo importante es poder levantarse", remarcó.



"Siempre para adelante"

El DT de la Selección insistió en que "un partido se puede perder, el tema es como te levantas". Y añadió que "lo que quiero de mis jugadores es que vayan siempre para adelante, es lo que les pido". En este sentido, se puso de ejemplo: "Como jugador era un patadura, pero lo mejor que tenía es que siempre iba para adelante; eso es lo que espero de mis jugadores".

"No creo que México cambie su forma de jugar"

Sobre los cambios que podría implementar el seleccionado azteca este sábado, ante la Selección, Lionel Scaloni dijo: “No creo que cambien. No estoy en la cabeza del Tata, pero no creo. Hay que sumar puntos y harán falta al menos 4 ó 6. No creo que cambie a raíz de lo que pase en el partido anterior”.

