El domingo la selección de Marruecos ganó por 2 a 0 ante Bélgica, por el Grupo F del Mundial Qatar 2022. La derrota propició una crisis interna dentro del equipo europeo, que ahora tendrá más complicada su clasificación a Octavos. Un múltiple cruce de declaraciones públicas de sus figuras culminó con el reconocimiento del entrenador Roberto Martínez de que “hay tensiones en el grupo”.



Los roces comenzaron después del batacazo marroquí, cuando el 7 de los Red Devils, Kevin De Bruyne deslizó que su verdadera “oportunidad” para ganar la Copa del Mundo fue en 2018, donde llegaron hasta las semifinales y perdieron ante Francia –que se consagró campeón–. “Tenemos un buen equipo, pero nos estamos haciendo viejos”, lanzó.



Otra de las figuras de la selección belga, Jan Vertonghen, recogió el guante. “Supongo que atacamos mal porque también somos demasiado viejos adelante", respondió en público el defensor.

El delantero Eden Hazard duplicó la apuesta y señaló que su equipo “no tiene los tres (defensores) centrales más rápidos del mundo”. Vertonghen planteó: “Hay muchas cosas que se me pasan por la cabeza y que es mejor no decir, o al menos no fuera de los vestuarios".

Según los medios locales del país europeo, la tensión entre los Red Devils lleva tiempo. Este lunes, para encontrar la forma de limar asperezas entre las estrellas, se reunieron los directivos de la Royal Belgian Football Association (RBFA) y el entrenador Martínez en la concentración en Abu Samra, Qatar.

Tras el encuentro del comité de crisis, el DT brindó algunas declaraciones a la prensa y reconoció: “Sí, hay tensiones en el grupo; es natural”. En ese sentido, explicó que “los jugadores han estado evolucionando juntos durante mucho tiempo” e ilustró: “Es como en una familia, si no tienes tensión o desacuerdo en una familia, es porque no tienes emociones”.

A su vez, Martínez admitió que la derrota ante Marruecos fue un detonante importante. ”Esta es la primera vez que nos encontramos en este tipo de situación. Nunca hemos perdido por dos goles en un Mundial”, marcó.

Este martes habrá una conferencia de prensa para bajar los niveles de tensión. En un comienzo la iban a protagonizar Yannick Carrasco y Arthur Theate, pero finalmente se confirmó que los jugadores que hablarán serán el arquero Thibaut Courtois y el extremo izquerdo Eden Hazard, dos de los principales referentes del equipo, y compañeros en el Real Madrid.

