Disney reveló el primer trailer de “Indiana Jones and the Dial of Destiny (Indiana Jones y la llamada del destino)”, la quinta entrega de la franquicia producida por Steven Spielberg y George Lucas. La producción contará con el rol protagónico de Harrison Ford, quien vuelve a encarnar al arqueólogo aventurero luego de 15 años. La película llegará a las salas de cine el próximo 29 de junio de 2023.

El adelanto muestra a Harrison Ford como un profesor universitario cuya vida se ha hecho cada vez más monótona y extraña los días de acción, en los que se enfrentaba a peligrosas aventuras como explorador.

“Extraño el desierto, el mar, levantarme cada mañana preguntándome qué maravillosa aventura nos traerá el nuevo día. Esos días quedaron atrás”, lamenta Ford en las imágenes.

En algunas escenas, puede verse al protagonista rejuvenecido digitalmente, algo que refuerza las especulaciones que apuntan a que, por primera vez, se introducirán a los viajes en el tiempo.

En el film, dirigido por James Mangold (Ford vs. Ferrari), Ford estará acompañado por otras estrellas como Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, John Rhys-Davies, Tomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Toby Jones y Antonio Banderas.

El regreso de Harrison Ford

Harrison Ford vuelve a protagonizar Indiana Jones tras casi 15 años. La última vez que se lo vio en el papel del aventurero fue en 2008, con “ Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal”, que protagonizó junto a Shia LaBeouf y Cate Blanchett.

Las entregas anteriores se estrenaron en 1981 (“Indiana Jones: En busca del arca perdida”), 1984 (“Indiana Jones y el templo de la perdición” y 1989 (“Indiana Jones y la última cruzada”).