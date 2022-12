El gobierno de Salta puso en marcha un Gabinete para la transversalización de políticas de género. La iniciativa fue de la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la provincia y tiene por objetivo propiciar un espacio de diálogo y consenso en la construcción de políticas públicas que promuevan la igualdad de género.

En este sentido, se indicó que se procurará mantener una transversalización sistemática y se impulsará una agenda de políticas públicas con enfoque de género, a través de posicionamientos públicos para su observancia en todas sus fases, sea en la formulación, implementación, ejecución y monitoreo.

El grupo se reunirá cada dos meses y está integrado por 17 referentes de la Secretaría de la Gobernación; la Coordinación de Enlace; la Coordinación de Administración; las carteras de Seguridad y Justicia, de Infraestructura, de Turismo, de Producción, de Desarrollo Social, de Educación, de Salud, y de Economía; el Instituto Provincial de Salud de Salta, Aguas del Norte, la Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios; el Observatorio de Violencia Contra las Mujeres; el Instituto Provincial de la Vivienda y el Ente Regulador de los Servicios Públicos.

Durante la presentación que tuvo lugar en el Centro Cívico Grand Bourg, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, indicó que con la creación del Gabinete “se estará dando un paso más en el camino iniciado hace tiempo respecto a construir una Salta mucho más igualitaria para todos”. En ese sentido, afirmó que "no debe trabajar sólo un área en el tema, sino poder involucrar a todas las áreas de gobierno para construir esa Salta que entendemos que debe exisitir y que es con igualdad de oportunidades para todos".

Por su parte, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Itatí Carrique, indicó que hace dos meses se viene trabajando en la conformación del Gabinete, con el fin de "poder acompañar la mirada y el diseño de las políticas públicas en cada uno de los Ministerios y romper con esa idea de que las cuestiones de género son cuestiones únicamente de una Secretaría o solo de mujeres". Por ello, manifestó que "la política tiene que estar atravesada por la perspectiva de género para poder tener una sociedad más justa y equitativa”.



Carrique indicó que es preciso reconocer la desigualdad que existe para las mujeres y diversidades, lo que "hace necesario que todo lo que tiene que ver con políticas públicas esté atravesado por esa mirada (de género)". "La idea es que podamos sensibilizar y acompañar a los distintos Ministerios con la mirada de perspectiva de género", insistió la funcionaria.

El gabinete tendrá entre sus funciones el diseño de estrategias colaborativas para la incorporación de perspectiva de género en toda política pública del gobierno provincial; la visibilización y difusión de políticas públicas con perspectivas de género que ya se trabajen dentro del gobierno provincial, y la coordinación de herramientas para la transversalización de políticas de género.

También realizará la evaluación y monitoreo de la observancia de políticas de género de cada Ministerio, con la posibilidad de ampliar estas funciones en relación a otros sectores; y acompañará con políticas públicas de género que tengan incidencia en el sector privado. El gabinete coordinará las acciones que se piensan en el acceso a derechos y desde cada uno de los ámbitos, sea salud, educación, trabajo o economía.

Emergencia con pocos avances

"Tenemos que estar generando las condiciones para que las cosas cambien", sostuvo Villada. El ministro de Gobierno recordó que en la provincia de Salta, desde 2014, se declaró la emergencia pública en materia social por violencia de género, "y hasta la fecha, los avances han sido pocos", reconoció, por lo que sostuvo que se debe reafirmar el compromiso y tener nuevas visiones de cómo trabajar.

Durante el acto de apertura, Villada repasó fragmentos del mensaje que el gobernador Gustavo Sáenz brindó en la apertura de sesiones legislativas de este año. En ese momento Sáenz aseguraba que el objetivo del Ejecutivo provincial "es que en Salta ya no haya más femicidios o cualquier tipo de violencias hacia las mujeres y el colectivo LGBTIQ+”.

Pero, en lo que va del año, ya hubo 9 femicidios y un transfemicidio en la provincia. Y, según el informe de Mujeres de la Matria Latinoamericana, hasta marzo de 2022 se contabilizaron 77 crímenes de mujeres por razones de género en la provincia, en los últimos cinco años. En lo que respecta a la tasa anual de femicidios, en 2017 en Salta fue de 3,3%; en 2018, del 1,3%; en 2019, de 0,7; en 2020, de 1,8%; en 2021, de 1,8%.

Villada dijo que “hay voluntad para atender esta problemática, pero lo cierto es que los resultados no nos acompañan. Quizás mucho de lo que no pudimos avanzar es porque no pudimos trabajar en equipo. Esto se resuelve en conjunto”, aseguró.

En esa misma línea, señaló que el manejo de la información sobre la violencia no es bueno ya que existen diversos sistemas. “Esto ocurre porque no estamos trabajando de manera coordinada para unificar el sistema de información”, explicó, a la vez que afirmó que, “si no entendemos que tenemos que trabajar de esta manera no vamos a lograr nada”.

Una de las medidas que adoptó el gobierno provincial sobre el tema fue la creación de la creación de la Secretaría de las Mujeres, Género y Diversidad en abril de este año y que tiene entre sus funciones la tarea de coordinar con los gobiernos municipales y organismos provinciales.