El abogado y exfiscal Javier Ignacio Baños presentó este martes una denuncia contra el intendente de Pinamar, Martín Yeza, por la "posible comisión de delitos de acción pública", entre ellos, abuso de autoridad e incitación a la violencia, luego de que el jefe comunal escribiera un tuit "con carga peyorativa y discriminadora", afirmó , hacia los trabajadores conocidos como "trapitos".



"Mi hijo me pasó el tuit y me indigné. Una cosa es que haya gente extorsionando o una mafia, que es un delito que merece ser investigado, y otra cosa es que un jefe comunal salga a hablar alegremente de detener 'trapitos' en un mensaje con carga peyorativa y discriminadora", explicó Baños en declaraciones a la agencia Télam.



De esta forma, el letrado se refirió al mensaje que el jefe comunal escribió en su cuenta de Twitter donde manifestó: "Seguimos deteniendo trapitos a full, entre ayer y hoy detuvimos cerca de 15". Además, el intendente llamó a dar aviso en la pagina "Ojos en Alerta", donde los vecinos pueden notificar a través de WhatsApp a las fuerzas de seguridad sobre posibles actos delictivos.



"No se dejen extorsionar, en Pinamar los vamos a defender", subrayó Yeza en el mensaje que acompañó con una foto donde se puede ver a un joven siendo requisado contra un patrullero de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

A raíz de esto, Baños decidió presentar una denuncia ante la "posible comisión de delitos de acción pública, coacción agravada, abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad e instigación a la violencia", a la vez que solicitó al Concejo Deliberante que investigue los hechos y evalué "iniciar el proceso de remoción" del intendente.



El letrado sostuvo que "de ser cierta semejante publicación", Yeza "podría estar cometiendo múltiples delitos" e incurrir en "faltas éticas e irregularidades administrativas" que "rompen con el principio de división de poderes y constituyen un grave atentado contra el orden público constitucional de este estado".



El abogado y exfiscal de Morón explicó que un jefe comunal "no puede detener personas", ya que si lo hiciera estaría cometiendo "una ilegalidad manifiesta" e iría "contra la división de poderes" que establece que el único que puede disponer una detención es el Juez de Garantías, tal como se establece en el Código de Procedimiento Penal bonaerense. "La ley establece un montón de requisitos para requisar y detener. Solo hay determinados casos de urgencias que lo ameritan", afirmó.



Además, sostuvo que "es arbitrario" detener a una persona por el trabajo que realiza y constituye una coacción agravada porque "es una amenaza" donde se busca que "abandone su lugar de trabajo".



"Parece referirse a las personas que cuidan autos de una manera harto despectiva y discriminatoria, que exigiría los pedidos de explicación e investigaciones pertinentes en los ámbitos naturales que exceden el marco de la jurisdicción. Por tal razón se impone solicitar los testimonios y dichos para ser remitidos al Concejo Deliberante", manifestó Baños en su denuncia.



Finalmente, el abogado sostuvo que en su mensaje Yeza podría "estar incitando a la ciudadanía a la violencia colectiva" contra el grupo de personas que él denomina en forma discriminatoria "trapitos". Según Baños, las penas de estos delitos alcanzan "un mínimo de cinco años" y en caso que se compruebe que se cometió más de uno, pueden sumarse.



"Debería evaluarse la remoción si se demuestra que Yeza actuó así. Una persona que está llevando a cabo toda falta de ética, está violentando la Constitución Nacional, la provincial y múltiples instrumentos internacionales no debería seguir siendo intendente", subrayó.