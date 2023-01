El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, antició que denunciará penalmente a los taxistas y remiseros que llevaron adelante una serie de bloqueos durante el martes, en el marco de una jornada de protesta que apuntó contra el funcionamiento de las aplicaciones tipo UBER en Mar del Plata y exigió mayores controles por parte del municipio.

“Ensuciar la imagen de nuestra ciudad en una época tan importante y complicar a los vecinos que quieren circular, genera un claro problema para el laburo de los marplatenses. Esto no es defender el trabajo, esto es extorsionar y tomar de rehenes a vecinos y a quienes nos visitan”, dijo el intendente que advirtió que gestión no estaba dispuesta a aceptar “ni aprietes, no extorsiones”.

El paro, que se había convocado por tiempo indeterminado duró 24 horas y exigió medidas concretas que sirvan para evitar lo que taxitas y remiseros entienden como una avanzada de las aplicaciones sobre el área de trabajo en disputa. Para eso, piden el regreso de los controles, que se retire la cartelería alusiva a esas plataformas que hoy pueden observarse en Mar del Plata y que el intendente del PRO asuma el compromiso de frenar el tratamiento de la ordenanza para habilitar el funcionamiento de las plataformas digitales de transporte de la concejala de la Coalición Angélica González y

A su vez, piden conocer los montos recaudados por multas y sanciones labradas por identificar violaciones a la norma que prohíbe el servicio de transporte con vehículos sin habilitación municipal.

“Hay desgobierno en materia de transporte que deja funcionar a las plataformas. Está desoyendo una ordenanza vigente, y nos está tomando el pelo a todos los trabajadores. No cabe ninguna duda que el gobierno dio vía libre y bajó línea a todos los funcionarios”, había dicho la semana pasada Pablo Sánchez, el titular de la Sociedad de Conductores de Taxis, anticipando un paro al que se sumaron remises y autos rurales. “No va a quedar ni un solo auto trabajando en las calles”, anticipaba, por lo que resulta llamativo que las acciones que hicieron estallar a Montengero no se hayan podido preveer previamente.