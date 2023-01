A más de un año del asesinato de Lucio Dupuy, el nene de 5 años que murió en La Pampa el 26 de noviembre de 2021 tras recibir una fuerte golpiza, el 2 de febrero se conocerá la decisión del Tribunal respecto a la culpabilidad o inocencia de las imputadas, la madre del niño, Magdalena Espósito Valenti, de 24 años y su pareja Abigail Pérez, de 27, acusadas por "homicidio agravado con ensañamiento y alevosía" y "abuso sexual gravemente ultrajante".

El juicio comenzó el 10 de noviembre pasado y se extendió durante más de un mes, en el que declararon unos 70 testigos. En sus alegatos, la fiscalía solicitó que las imputadas sean declaradas culpables del "homicidio calificado y abuso sexual" de la víctima, delitos que prevén la prisión perpetua. La querella integrada por el padre del menor, Christian Dupuy, introdujo el agravante de "odio de género". Y las defensas plantearon la hipótesis de un hecho "preterintencional", es decir, cuando hay intención de causar un daño pero no la muerte.

Cronología del caso por el crimen de Lucio Dupuy

26/11/21

Conmoción por el crimen de un nene de 5 años: detuvieron a la madre y su pareja

La noche del 26 de noviembre de 2021, Lucio fue llevado por vecinos al Hospital Evita de Santa Rosa. Los médicos notificaron que había indicios de malos tratos y la autopsia reveló que sufrió "politraumatismos" y presentaba evidencia de lesiones anteriores. "Tenía mordeduras, quemaduras de cigarrillos, golpes con objetos contundentes, de todo. Nunca vi algo parecido", dijo entonces una fuente judicial. La madre del menor, Magdalena Espósito Valenti, fue acusada de "homicidio calificado por el vínculo". Y su pareja Abigail Pérez, quedó imputada de "homicidio simple".

29/11/21

La despedida del padre de Lucio: “Perdoname hijo, no llegué a tiempo”

"Perdoname hijo, no llegué a tiempo. Perdoname por no poder hacer nada", se lamentó el padre del niño, Christian Dupuy, en una conmovedora carta de despedida publicada en Facebook pocas horas después del entierro. "Me dejás con el alma rota buscando 'el porqué' de tantas cosas y me doy cuenta ahora de lo que estabas sufriendo y yo sin saberlo y ahora es tarde, te tenían preso de tu infancia e inocencia", señaló. El abuelo del niño, Ramón Dupuy, dijo que había realizado varias exposiciones en la justicia contra la madre de la víctima, pero que "nunca fuimos escuchados". Desde el Poder Judicial de La Pampa negaron la existencia de denuncias por malos tratos hacia el niño.

17/02/22

La madre de Lucio y su pareja, acusadas de abuso

A poco de cumplirse dos meses de la muerte del menor, el Ministerio Público Fiscal de La Pampa amplió la acusación contra la madre de Lucio y contra su pareja, para imputarlas también por abuso sexual triplemente agravado. Así, la calificación del delito de Espósito Valenti pasó de "homicidio calificado por el vínculo" a "homicidio triplemente calificado por el vínculo y con ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual", mientras que la de Páez, pasó de "homicidio simple" a "homicidio doblemente agravado, por ser con ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual".

15/06/22

Elevaron a juicio oral la causa de Lucio Dupuy

A mediados del año pasado, la Justicia de La Pampa elevó la causa a juicio oral y público. En aquel entonces, ninguna de las dos mujeres había declarado. Y los fiscales Máximo Paulucci, Marcos Sacco y Verónica Ferrero, a cargo de la causa, dijeron que había "evidencias y pruebas que son suficientes para considerarlas autoras del hecho", y que contaban "con más de 50 testigos para sostener la acusación".

11/8/22

Los chats que revelan las torturas a Lucio

Ramón Dupuy, abuelo del menor, aseguró a medios locales que los chats entre las acusadas revelaban que “tenían planeado matarlo desde el primer día que se lo llevaron”, luego de que Lucio pasara casi dos años al cuidado de una tía paterna, mientras se resolvía un litigio legal entre la madre y el padre del menor. Según la acusación de los fiscales, del contenido de los teléfonos celulares de las acusadas surgen “mensajes escalofriantes de castigos inhumanos a los que era sometido el niño”, como “falta de comida, hacerlo pasar frío, penitencias interminables contra una pared, golpes de puño en la panza que le provocaban vómitos continuos”. También golpes en la cara que le provocaron lesiones visibles, amenazas y no mandarlo al jardín para que sus maestras no vieran sus lesiones y como forma de castigo porque disfrutaba ir.

10/11/22

Comenzó el juicio por el crimen de Lucio en La Pampa

A poco de cumplirse un año del asesinato, el 10 de noviembre de 2022 comenzó en Santa Rosa el juicio por el crimen de Lucio. Las acusadas -la madre del menor y la pareja de ella- llegaron al debate detenidas, mientras que el padre del menor se presentó como querellante. El proceso se llevó a cabo a puertas cerradas por estar involucrados hechos de abuso sexual contra el menor. El Tribunal lo integran los jueces Aníbal Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora.

12/11/22

Seis testigos relataron haber visto golpeado al nene

Un testigo contó ante la Justicia que vio que Lucio estaba golpeado cuando Paez lo llevó a un puesto sanitario de Santa Rosa. El hombre fue uno de los seis testigos que declararon cómo fueron los instantes previos a que el niño fuera ingresado al hospital donde murió. En su declaración, recordó que él llevaba al niño en brazos dentro del vehículo y que intentó hacerle reanimación mediante RCP porque no respiraba. Al llegar al hospital notó que el nene tenía golpes en todo su cuerpo. Ahí lo asistieron enfermeras que lo reanimaron pero, al poco tiempo, falleció.

26/11/22

El dolor de su abuelo a un año del crimen de Lucio

"Lucio estaba inconsciente, internado en el hospital, pero a los pocos minutos nos enteramos de la verdad. Fue la noticia más cruel que he recibido en mi vida", señaló a Telenueve Ramón Dupuy, abuelo del menor, a un año del crimen. "Ese día yo estaba en Luján, en provincia de Buenos Aires, y un llamado telefónico fue el que nos avisó. Nos contaron que le habían entrado a robar a la asesina de mi nieto (Magdalena) y que habían estropeado el sitio", contó. "Viajamos allá y nos encontramos con esta terrible tragedia". "¿Qué extraño de Lucio? Qué pregunta. Todo... todo, sus risas, su alegría, sus abrazos... muchas cosas", agregó.

27/11/22

Exigen la sanción de la Ley Lucio

Familiares de Lucio y agrupaciones de la sociedad civil marcharon al Congreso Nacional para homenajear al niño y reclamar que sea sancionada la "Ley Lucio", que busca que los funcionarios judiciales sean capacitados sobre los derechos de los niños. "Lo que pasó con la Justicia fue una vergüenza", dijo su abuelo.



Ley Lucio: en qué consiste el proyecto que busca prevenir el maltrato infantil

30/11/22



Lucio Dupuy sufría "maltrato infantil crónico", según el fiscal

El fiscal Walter Martos señaló que la autopsia dio cuenta de "la existencia de un maltrato infantil crónico" y calificó el crimen como un "hecho atroz y aberrante". En declaraciones a Radio Continental reiteró que en el MPF "no existen antecedentes de denuncias relacionadas con maltratos respecto de Lucio". Y explicó que "lo que sí existía es un conflicto relacionado con la tenencia y la guardia del menor, en el ámbito del juzgado de familia".

07/12/22

La pareja de la madre del nene dijo que "jamás" quiso lastimarlo

Páez, la pareja de la madre de Lucio, declaró en el juicio que su intención "jamás fue lastimarlo y mucho menos matarlo" y que lo ocurrido le "duele en el alma". "Mi intención jamás fue lastimarlo y mucho menos matarlo. Me duele en el alma, lo extraño mucho", afirmó al pedir declarar ante el tribunal de Santa Rosa. En su exposición, "hizo un relato detallado" del día que murió Lucio, "desde que se levantó a las 6.15 hasta que terminó detenida". Durante la declaración de Páez, la madre de Lucio, no estuvo presente ni escuchó la exposición.

15/12/22

“Cuando lo dejé en casa estaba con vida", dijo la mamá de Lucio

Cuando quedaban solo dos audiencias para que concluyera la etapa de debate, Espósito Valenti, madre de Lucio, pidió declarar pero se negó a responder preguntas. “Cuando lo dejé en mi casa, estaba con vida, me saludó. Al día de hoy sigo sin poder creerlo. A muchos les parecerá mal que no esté llorando, pero me mentalicé para ser lo más fuerte posible y así poder hablar claramente. A Lucio lo lloro en privado, me parece más humano que hacerlo delante de personas que no me conocen ni lo conocieron a él”, dijo, mientras su abogado defensor, Pablo De Biasi, proyectaba videos y fotos para mostrar cómo era la vida cotidiana de ambos.



Magdalena Espósito Valenti es juzgada por el homicio de su hijo Lucio Dupuy.





23/12/22

El fiscal acusó a la madre y su pareja por violación y homicidio

El fiscal del juicio pidió que la madre de la víctima y su pareja sean declaradas culpables del "homicidio calificado y abuso sexual" de la víctima, delitos que prevén la prisión perpetua. A su vez, la querella introdujo en su acusación el agravante de "odio de género"; en cambio, las defensas plantearon la hipótesis de un hecho "preterintencional", es decir, cuando el agresor tiene intenciones de causar un daño pero no la muerte.

26/12/22

El padre de Lucio encabezó una última marcha: “Es hora de dejarlo descansar en paz”

Una vez expuestos los alegatos finales del juicio por la muerte de su hijo, Christian Dupuy encabezó la última marcha para pedir justicia en la Plaza San Martín de General Pico. “Es la última oportunidad de prender una velita por él, es hora de dejarlo descansar en paz. Es hora de tratar de soltarlo, aunque es muy difícil. Es algo que decidimos como familia. No nos hace bien revivir todo lo que pasó, por eso fui poco al juicio: sólo cuando declaré y alguna vez más”, dijo en diálogo con medios locales.

25/01/23

La familia de Lucio denunciará a La Pampa en tribunales internacionales

La familia de Lucio denunciará a la provincia de La Pampa en tribunales internacionales por no responder a los pedidos sobre el cuidado del menor abusado y asesinado a golpes. Los organismos para presentar la denuncia serán la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El abogado José Mario Aguerrido confirmó que además denunciarán a los médicos que atendieron al niño y no respondieron ante las agresiones sufridas y cuestionó el mal procedimiento del personal del jardín a donde asistía Lucio ya que, en reiteradas oportunidades, el menor ingresaba con lesiones evidentes a maltrato y hasta hizo dibujos que, según psicólogos, están relacionados a traumas y sufrimiento.

26/11/23

Oficializaron la incorporación del proyecto de Ley Lucio a sesiones extraordinarias

El presidente Alberto Fernández incluyó por decreto al temario de sesiones extraordinarias el tratamiento del proyecto de creación del "Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescente", conocida como "Ley Lucio", que cuenta con media sanción de la Cámara baja, aprobada por unanimidad en la sesión del 9 de noviembre. Establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.



19/01/2023

Cuándo se conocerá el veredicto

El juicio por el crimen de Lucio se retomará el jueves 2 de febrero. Ese día los jueces del Tribunal de Santa Rosa, deberán resolver la culpabilidad o inocencia de las acusadas, la madre del menor y su pareja. Según se informó, si las mujeres son declaradas culpables, el 2 de febrero no se les fijará una pena, ya que para ello habrá una nueva audiencia, que se realizará en un plazo no mayor a los 15 días a partir de conocerse el fallo.

