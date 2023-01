El productor argentino Bizarrap sigue rompiendo récords. Esta semana ingresó por primera al top ten del "#HOT100" de Billboard, el ranking musical más importante de Estados Unidos, mientras mantiene el segundo lugar en el ranking mundial de Spotify y acumula más de 200 millones de vistas en YouTube.

La "Bzrp. Music Sessions #53" junto a Shakira debutó en el puesto número nueve, mientras se mantiene segunda en el ranking global de Spotify, por detrás del último single de Miley Cyrus titulado "Flowers" que también domina en el de Billboard.



Bizarrap y Shakira superan a "As It Was" de Harry Styles entre los diez más escuchados en una lista que tiene a nombres internacionales como Taylor Swift, Sam Smith, The Weeknd, Drake y 21 Savage.

Según los datos oficiales de Spotify, es el primer argentino en alcanzar la cifra de 50 millones de oyentes mensuales, con una posición que lo ubica entre los 35 artistas más escuchados del mundo.

A los 24 años, el argentino Gonzalo Julián Conde, más conocido como Bizarrap es uno de los productores musicales más famosos del mundo. Residente, Duki, Wos, Quevedo, Anuel, Nicky Jam, son otros de los referentes de la industria con los que hizo colaboraciones, además de Shakira.

El récord de Bizarrap y Shakira en YouTube y Spotify

En su primer día, el tema tuvo 45 millones de visualizaciones en YouTube y se convirtió en la canción latina con mejor debut en la historia de esa plataforma, superando ampliamente a "Despacito RMX" que alcanzó 24,8 millones en 24 horas.

Mientras que en Spotify, debutó con 14,39 millones de escuchas en un día, el máximo de una canción en español y el quinto a nivel global. Además, la colaboración entre la cantante colombiana y Bizarrap tuvo el "mejor alcance" con 3,6 millones de reproducciones en una hora, consolidándose como la Music Session con más escuchas en menos de 24 horas.

Shakira, además, se convirtió en la artista femenina con el mejor debut (#1) en una Music Sessions.

Seguí leyendo