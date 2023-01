El consagrado director iraní Jafar Panahi, premiado en los principales festivales internacionales, continúa detenido en una prisión de su país, cumpliendo una vieja sentencia de seis años, dictada originalmente en 2011, que las autoridades cada tanto exhuman para mantenerlo lejos de la esfera pública. En julio del año pasado fue devuelto a la cárcel debido a sus denuncias sobre los arrestos de sus compañeros cineastas Mohammad Rasoulof y Mostafa Al-Ahmad. La comunidad cinematográfica internacional denunció abrumadoramente su encarcelamiento como injusto, y el director pudo hablar al mundo a través de declaraciones desde Teherán cuando su película más reciente, No Bears (todavía inédita en la Argentina), se exhibió durante el circuito de festivales de la segunda mitad de 2022.

Con No Bears ya lejos de los titulares, las actualizaciones sobre el encarcelamiento de Panahi se han vuelto escasas y distantes entre sí. Pero su esposa Tahereh Saeedi recientemente recurrió a su cuenta privada de Instagram para explicar que sus abogados creen que su encarcelamiento es una violación de la ley iraní, ya que el estatuto de limitaciones de sus cargos ha expirado.

"Hace un año, el veredicto de seis años de prisión de Jafar tenía diez años y pensamos que Jafar no volvería a prisión", escribió Saeedi. "De acuerdo con la misma ley por la que fue juzgado, una sentencia no ejecutada en diez años se vuelve obsoleta. Pero el 11 de julio, día de su cumpleaños, me informaron que había sido encarcelado en nombre de una sentencia dictada hace once años". La esposa de Panahi continuó cuestionando la legalidad del encarcelamiento de Panahi, explicando que sus abogados habían convencido previamente al Tribunal Supremo de Irán de que su sentencia era ilegal.

"Amir-Salar Davoodi, un abogado de derechos humanos, y su compañero de celda en la prisión de Evin, le recordó esta ley en todos sus detalles", escribió. "Saleh Nikhbakht y Youssef Molayi, los abogados de Jafar, defendieron incansablemente el caso de Jafar utilizando argumentos irrefutables y convencieron al Tribunal Supremo de la inocencia de Jafar y de que la sentencia obsoleta fuera anulada".

"Por lo tanto, fue absuelto por la Corte Suprema y su caso transferido al tribunal revolucionario de apelaciones", continuó. "De acuerdo con la ley, debe ser puesto en libertad bajo fianza de inmediato. ¿Y sin embargo? El 3 de diciembre, se nos informa que una intervención de la administración de seguridad fue seguida por la anulación de la sentencia de liberación de Jafar". Saeedi dice que está esperando ansiosamente la liberación de su esposo, pero expresó su preocupación de que los tribunales iraníes ya hayan incumplido los plazos.

"La semana pasada nos informaron que Jafar saldrá en una semana. Estamos felices de nuevo. Pasó una semana y Jafar todavía no está con nosotros. Han pasado exactamente 200 días. Estamos desesperados... La liberación de Jafar está en total acuerdo con sus propias leyes, pero están por encima de la ley, sin ningún respeto por la ley".

El director de cine, de 62 años, obtuvo el León de Oro en la Mostra de Venecia en 2000 por El círculo, logró el Oso de Oro de la Berlinale 2015 por Taxi Teherán, y el premio al mejor guión en el Festival de Cannes en 2018 por Tres rostros, entre muchos otros premios.