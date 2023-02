Cines

ALCARRÁS

Con Josep Abad y Jordi Pujol Dolcet. Dir: Carla Simón. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Mañana, a las 18 y 22.30 hs. Dom 26, a las 22.30 hs.

ALERTA EXTREMA

Con Gerard Butler y Mike Colter. Dir: Jean-François Richet. SAM 13 años.

Showcase: Cas: 14.05, 16.40 hs.

ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA

Con Paul Rudd y Evangeline Lilly. Dir: Peyton Reed. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 15.00, 17.40 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 14.15, 17.00, 19.45, 22.30* hs. 4D Sub: 22.30** hs. 3D Cas: 16.15, 19.00, 22.00* hs. 3D Sub: 22.00** hs. 2D Cas: 14.00, 15.00, 16.45, 17.45, 19.30, 20.20, 22.15, 23.00* hs. (*Cancelada hoy y mar 1/02) (**Solo hoy y mar 1/03)

Hoyts: 3D XD DBOX Cas: 14.00, 16.50, 22.40 hs. 3D XD DBOX Sub: 19.40 hs. 3D DBOX Cas: 13.20, 16.00, 18.40, 21.30 hs. 3D XD Cas: 14.00, 16.50, 22.40 hs. 3D XD Sub: 19.40 hs. 3D Cas: 13.20, 15.25, 16.00, 18.40, 21.30, 23.00 hs. 3D Sub: 19.40 hs. 2D Cas: 12.20, 15.00, 18.00, 20.25 hs. 2D Sub: 23.10 hs.

Nuevo Monumental: 3D Cas: 17.45 hs. 2D Cas: 15.00, 16.00, 19.20, 21.00 hs. 2D Sub: 18.50, 21.30 hs.

Showcase: 3D Cas: 14.00, 16.50, 17.10, 19.35, 22.20 hs. 3D Sub: 14.25, 19.55, 22.40 hs. 2D Cas: 12.50*, 15.30, 16.10, 18.15, 19.00, 21.00, 21.45 hs. 2D Sub: 16.30, 19.15, 22.00 hs. (*Solo sáb y dom)

AVATAR 2: EL CAMINO DEL AGUA

Con Sam Worthington y Zoe Saldana. Dir: James Cameron. SAM 13 años.

Cinépolis: 3D HFR 48 Cas: 22.30 hs.

Hoyts: 3D Cas: 19.30, 21.20 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.45, 16.00, 18.00, 20.00, 21.45 hs.

Showcase: 3D Cas: 14.45, 18.35 hs. 3D Sub: 22.35 hs. 2D Cas: 17.35, 21.30 hs. 2D Sub: 21.50 hs.

BABYLON

Con Brad Pitt y Margot Robbie. Dir: Damian Chazelle. SAM 13 años.

Showcase: Sub: 22.25 hs.

BATMAN

Con Michael Keaton y Jack Nicholson. Dir: Tim Burton. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Dom 26, a las 18 hs.

CARBÓN

Con César Bordón y Jean de Almeida Costa. Dir: Carolina Markowicz. SAM 16 años.

Hoyts: Cas: 13.00, 18.05, 20.30 hs.

¿DÓNDE ESTÁ NORA LAGOS?

Documental. Dir: Judith Battaglia. ATP.

Cine El Cairo: Hoy, a las 20.30 hs.

EL ARO 4

Con Fuka Koshiba y Naomi Nishida. Dir: Hisashi Kimura. SAM 13 años.

Showcase: Cas: 22.05 hs.

EL CASTILLO AMBULANTE

Animé. Dir: Hayao Miyazaki. ATP.

Hoyts: Cas: 12.45, 15.25 hs. Sub: 18.00 hs.

EL TRIÁNGULO DE LA TRISTEZA

Con Harris Dickinson y Woody Harrelson. Dir: Ruben Östlund. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.00, 20.00 hs.

GATO CON BOTAS: EL ÚLTIMO DESEO

Animación. Dir: Joel Crawford. ATP.

Cinépolis: 3D Cas: 15.00, 17.15, 20.00 hs. 2D Cas: 14.00, 16.15, 18.30 hs.

Hoyts: Cas: 12.30, 13.10, 14.50, 15.40, 17.10, 18.30, 20.50 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.30, 16.50, 18.30, 19.15, 21.40 hs.

Showcase: 3D Cas: 14.10, 16.35 hs. 2D Cas: 12.10*, 14.30, 17.00, 19.25, 21.55 hs. (*Solo sáb y dom)

HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE - PARTE 2

Con Daniel Radcliffe y Emma Watson. Dir: David Yates. SAM 13 años.

Cine Lumière: Mañana, a las 18 hs.

HOLY SPIDER

Con Zar Amir-Ebrahimi y Mehdi Bajestani. Dir: Ali Abbasi. SAM 16 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 18 hs.

IMPERIO DE LUZ

Con Olivia Colman y Colin Firth. Dir: Sam Mendes. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.00, 17.20, 19.50 hs.

Hoyts: Cas: 15.10, 22.30 hs.

Showcase: Sub: 16.55, 19.30, 22.15 hs.

LA REINA DESNUDA

Con Natalia Page y Dolores Moriondo. Dir: José Celestino Campusano. SAM 16 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 22.30 hs. Mañana y dom 26, a las 20.30 hs.

LA RESIDENCIA

Con Darío Grandinetti y Débora Falabella. Dir: Fernando Fraiha. SAM 13 años c/res.

Hoyts: Cas: 12.50, 17.40, 20.00 hs.

Showcase: Cas: 15.10, 20.00 hs.

LAS MOMIAS Y EL ANILLO PERDIDO

Animación. Dir: Juan Jesús García Galocha. ATP.

Cines del Centro: Cas: 14.30, 18.00 hs.

Cinépolis: Cas: 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30 hs.

Hoyts: Cas: 13.30, 15.50, 18.15 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.00, 17.00, 19.15 hs.

Showcase: Cas: 14.00, 16.05, 18.10, 20.20 hs.

LLAMAN A LA PUERTA

Con Jonathan Groff y Ben Aldridge. Dir: M. Night Shyamalan. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 20.00 hs.

Showcase: Cas: 14.35, 17.40 hs.

LOS ESPÍRITUS DE LA ISLA

Con Colin Farrell y Brendan Gleeson. Dir: Martin McDonagh. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 20.10 hs.

Showcase: Sub: 19.05 hs.

LOS FABELMAN

Con Michelle Williams y Paul Dano. Dir: Steven Spielberg. SAM 13 años.

Showcase: Sub: 22.10 hs.

M3GAN

Con Allison Williams y Amie Donald. Dir: Gerard Johnstone. SAM 13 años c/res.

Cinépolis: Cas: 22.30 hs.

Hoyts: Cas: 23.20 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 22.15 hs.

Showcase: Cas: 17.20, 19.45 hs.

MI VECINO TOTORO

Animé. Dir: Hayao Miyazaki. ATP.

Hoyts: Cas: 14.50 hs.

LA HORDA

Con Claude Perron y Jean-Pierre Martins. Dir: Yannick Dahan y Benjamin Rocher. SAM 16 años.

Cine Lumière: Vie 24, a las 20 hs.

OFRENDA AL DEMONIO

Con Allan Corduner y Paul Kaye. Dir: Oliver Park. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 20.45, 22.50* hs. Sub: 22.50** hs. (*Cancelada hoy y mar 1/03) (**Solo hoy y mar 1/03)

Hoyts: Cas: 22.50 hs. Sub: 20.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.50, 20.30, 22.40 hs.

Showcase: Cas: 14.15, 19.40 hs. Sub: 22.30 hs.

PEARL

Con Mia Goth y David Corenswet. Dir: Ti West. SAM 16 años.

Cinépolis: Sub: 22.30 hs.

ROCK DOG 3: ROCKEANDO JUNTOS

Animación. Dir: Anthony Bell. ATP.

Showcase: Cas: 12.00*, 14.05 hs. (*Solo sáb y dom)

SULLY, HAZAÑA EN EL HUDSON DG

Con Tom Hanks y Aaron Eckhart. Dir: Clint Eastwood. SAM 13 años.

Cine Lumière: Mañana, a las 21 hs.

TAR

Con Cate Blanchett y Nina Hoss. Dir: Todd Field. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 16.30, 19.40 hs.

Showcase: Sub: 14.20 hs.

TODO EN TODAS PARTES AL MISMO TIEMPO

Con Michelle Yeoh y Jamie Lee Curtis. Dir: Dan Kwan y Daniel Scheinert. SAM 13 años.

Showcase: Sub: 14.20 hs.

Música

ANFITEATRO MUNICIPAL

Belgrano 201 bis.

Lila Downs + La Delio Valdez. La influyente artista mexicana compartirá escenario con la Orquesta de cumbia más pujantes de la escena nacional. Mañana, a las 21 hs.

AUTÓDROMO MUNICIPAL

García del Cossio 1898 bis.

Ricky Martin. El cantante boricua llega nuevamente a la ciudad en el marco de la gira internacional Ricky Martin Sinfónico. Sáb 4 de mar, a las 21 hs.

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Cosmos. Tributo a Creedence Clearwater Revival. Dom 26, 21 hs.

Mirna Manassero Trío. En formato acústico, el grupo ofrece un repertorio de música argentina y de otros países de Latinoamérica. Mar 28, a las 21 hs.

San Telmo Lounge. El grupo rosarino de electrotango inicia una serie de shows celebratorios de sus veinte años de carrera. Mié 29, a las 21 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Karina. La reina de la movida tropical presentará un recital que incluirá lo mejor de su discografía. Sáb 4 de mar, a las 21.30 hs.

Axel. El cantautor promete un espectáculo lleno de sorpresas donde hará un recorrido musical repasando cada una de sus más reconocidas canciones. Vie 10 de mar, a las 21 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Freddy y los solares. En el mes de los enamorados se presentan con un show con todas sus grandes canciones. Hoy, a las 21 hs.

EL CÍRCULO

Laprida 1201.

Anam Keltoi. Ciclo de verano con canciones y danzas de países con tradición celta. Hoy, a las 20 hs.

Beatles a la carta. Una propuesta diferente donde el público arma su propio menú de canciones momentos antes del concierto. Vie 3 de mar, a las 20 hs.

ESTADIO DE ROSARIO CENTRAL

Av. Génova 640.

Ricardo Arjona. El cantante guatemalteco llega a la ciudad para brindar un show en el marco de su tour Blanco y Negro 2023. Mié 1 de marzo, a las 21.30 hs.

HIPÓDROMO DE ROSARIO

Dante Alighieri 2401.

La Konga. Con 18 años de carrera, los oriundos de la ciudad cordobesa de Villa Dolores llegan a Rosario para un show a ritmo cuartetero. Hoy, a las 21 hs.

Vacilón Festival. Fiesta del perreo extra grande con la participación de DJs nacionales y del mundo, competencia de baile, show de bailarines en vivo, stands de arte digital, de creación de outfit y growshops. Sáb 4 de mar, a las 18 hs.

LA SALA DE LAS ARTES

Suipacha 98 bis.

La Barceloneta. Show en vivo de Mamita Peyote y after party con música de DJ Karim. Mañana, a las 23.30 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Noche indie pop: Gladiolos + Penny Peligro. Gladiolos continúa presentando su disco Desamor Fantástico acompañados por Penny Peligro (Buenos Aires). Hoy, a las 20 hs.

Música para Volar: Charly García unplugged. El grupo recorrerá Hello!, el disco Unplugged de Charly García en forma íntegra. Mañana, a las 21 hs. Dom 26, a las 20 hs.

Teatro

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Del 70 al 2000, lo mejor de la música. Un gran homenaje a la música de todos los tiempos con Gachy Roldán y El Negro Moyano, cantantes y bailarines. Dirección y Producción General: Manuel Cansino. Mañana, a las 21 hs.

CLUB FELLINI

Av. Pellegrini y Entre Rios.

Fellini es un escándalo. Renovado Show de “La Yibre” con musicales, sorpresas y mucho mas. Mañana, a las 21 hs.

CITY CENTER

Battle y Ordoñez y Bv. Oroño.

No paramos de triunfar. Karina Jelinek hará su debut teatral acompañada por Belén Francese, Fabián Medina Flores, Mariano De La Canal, Cristian Fontán y Hernán Cabanas. Hoy, a las 22 hs.

Me enamoré de vos. Bajo la dirección de Diego Pérez, Nazarena Vélez y Santiago Caamaño protagonizan esta comedia en la cual una pareja desnuda con mucho humor lo mejor y lo peor de su particular convivencia. Dom 26, a las 21 hs.

Sex, viví tu experiencia. Diego Ramos, Romina Richi, Adabel Guerrero, Felipe Colombo, Virginia Gallardo, Lourdes y Sebastián Franchini son algunos de los artistas que forman parte de esta experiencia creada por José María Muscari. Mar 28, a las 21 hs.

Diego Reinhold. El comediante se presentará con su show “Stand Up Comedy”, un espectáculo que combina humor inteligente e interacción multimedia. Lun 27, a las 21 y 23 hs.

DEL RAYO

Salta 2991.

El nuevo mundo. Obra de Carlos Somigliana estrenada en 1981 que da cuenta del vicio sádico que rigen los poderes en las relaciones de nuestra sociedad. Dir: María de los Ángeles Oliver. Hoy, a las 21 hs.

ODISEO

San Lorenzo 1329.

Microteatro Rosario. Propuesta cultural que incluye teatro, stand up y la posibilidad de degustar platos, tragos, y escuchar buena música. Jue a sáb.