El encuentro De la Patria Mía prepara escenarios para las dos intensas jornadas folclóricas que tendrán lugar este sábado y domingo, a partir de las 17 y con entrada gratuita, en el Predio Ferial Rosario (Oroño 2493). El festival, que celebra el aniversario de la creación de la bandera, incluirá a las y los participantes de la primera instancia del Pre Cosquín, sede Rosario, y a quienes se anotaron en el registro municipal abierto a artistas de danzas y música folclóricas. La programación incluye tres escenarios y reunirá bandas, solistas, agrupaciones y danzas.

“El país está en un momento raro y necesitamos regar las raíces, más que las hojas; la raíz más profunda e histórica la tenemos los rosarinos, y tiene que ver con el día cuando se decidió levantar por primera vez nuestra bandera patria, que es nuestro DNI en el planeta. Que eso sea refrendado por todos nuestros folcloristas tiene que ver con el sentimiento patrio que ellos y ellas profesan desde el arte, que es su batalla. Y lo hacemos en este lugar, la histórica Rural, donde tenemos un espacio maravilloso que de alguna manera se reconvierte, porque en un momento estuvo ocupado por grandes hacendados y hoy es popular, se lo apropiaron el gaucho y el carnaval”, comenta Dante Taparelli, secretario de Cultura y Educación, a Rosario/12.

“Acá hay una inversión muy grande que hizo el ciudadano, y este lugar, que está en el corazón de nuestra ciudad, nos da a nosotros una espalda enorme para proponer grandes eventos. Con el carnaval usamos la mitad de la Rural, no tenemos límite de espacio. Sueño con que Colectividades se haga aquí, con lo que se ahorra en seguridad gracias a las rejas se podría invertir en infraestructura durante todo el año. Estoy apostando a reiniciar la Escuelita de Carnaval, que se va a llamar de otra manera porque quiero que sirva para el carnaval y para la oferta cultural de Colectividades. Una cosa se apoya en la otra, y más en un momento raro del país como éste, en donde apostar al folklore es apostar a nuestra propia nacionalidad”, continúa.

-Y en un contexto local en donde las noticias parecen orientadas solo a los hechos violentos; sin atención en la cultura pocas posibilidades hay de encontrar otros rumbos.

-¡Por favor! Miré una tarde entera Crónica, en donde hablaban de Rosario como si fuéramos Sodoma y Gomorra. Hay claramente una intención política de poner a Rosario de una manera, no digo que no sea cierto lo que pasa, pero también pasa todo esto otro. Tenemos el dedo meñique con gangrena pero el resto del cuerpo es atlético. El carnaval estuvo repleto de gente de distintas clases sociales, ovacionando, con la empatía que históricamente tuvimos; porque fue en Rosario donde se inventó el mutualismo, ¿cómo hacés ayuda mutua sin empatía? Lo hicieron nuestro abuelos y es momento de reflotar esas costumbres, ser originales yendo a los orígenes, a cómo nos construimos como sociedad para reconvertirla, y tener escenarios para nuestros artistas habla de un futuro promisorio. Vamos a trabajar en una ordenanza que haga que este festival se instale en el país, para que haya una boca grande de expendio de cultura en nuestra ciudad para el folclore, para que por ordenanza los artistas tengan la herramienta para exigir que esto se repita. De todos modos, si me pongo en el lugar de algún político del futuro, no me tendrían que exigir nada porque esto es un gol, es diamante en bruto para cualquier gestión, un festival en donde el folclore se reúne y la ciudadanía aplaude sus raíces y las capacidades de nuestros artistas.

Luciano Jazmín celebra el espacio para los artistas folclóricos. Imagen: Guillermo Turín Bootello.

Una de las presencias del festival es la de la jovencísima chamamecera Sol García, quien no oculta su alegría “porque nos tienen en cuenta a los chamameceros y folcloristas, es algo muy emotivo, también para mí como mujer; este festival se va a realizar por primera vez aquí, como si fuera Cosquín, para festejar la cultura y la patria, que es lo más importante para nosotros. Rosario es la segunda capital del chamamé, muchos grandes músicos son de acá o vivieron en Rosario, además de jóvenes artistas que siguen con esta música. Estamos muy agradecidos con la Secretaría de Cultura y con el cariño de la gente, porque sin ellos nada sería posible”.

Por su parte, el músico Luciano Jazmín refiere que “los artistas folclóricos venimos peleando hace mucho por espacios, y en Rosario nos cuesta el doble, porque no es una ciudad folclorista, así que un festival como éste abre un circuito muy importante. Mi presentación estará compartida con Esteban Echaniz, artista y compositor de Correa, y una de las cosas que nos pone contentos es que somos todos amigos, porque se trata de artistas con los que nos vamos encontrando en los distintos espacios”.

-Es curioso, Rosario no está asociada al folclore y sin embargo su música está íntimamente atravesada por éste.

-Va pasando el tiempo y se va rompiendo esa barrera del género musical. Yo he tocado con Patagonia Revelde, Vándalos, con un montón de bandas que no tendrían que ver con el folclore pero compartimos un mismo objetivo, que es el de romper lo del género, que es algo que se está dando no sólo en la música, vas por la calle y es medio difícil catalogar ciertas cosas desde lo musical, lo artístico, lo sexual, lo político; y me parece que a los artistas rosarinos eso les sale sin forzarlo mucho.