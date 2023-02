A cuatro meses del cierre de listas y mientras se profundiza la expectativa sobre la posición que asumirá la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la interna del Frente de Todos, distintos espacios y referentes comienzan a transparentar sus aspiraciones con vistas a las elecciones. La novedad de los últimos días es el lanzamiento como precandidatos presidenciales del exgobernador y actual embajador Daniel Scioli y del dirigente social Juan Grabois, que confirmaron su voluntad de competir en las PASO, y la presentación en sociedad de La Patria de los Comunes, el sello que unificará al Movimiento Evita y a Somos Barrios de Pie para competir con el PJ y/o La Cámpora en algunos distritos del conurbano bonaerense. El que también se anotó en la competencia fue el exdirector del Banco Nación y titular de Unidad Popular, Claudio Lozano. “Falta mucho todavía”, recordó el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, quien celebró como “una buena noticia” el surgimiento de pretendientes aunque destacó que “hay que recorrer todavía un camino para que el escenario interno quede terminado” y que sigue faltando “un candidato natural que sintetice a la totalidad o a gran parte de las expectativas del frente político” que buscará continuar al frente del Poder Ejecutivo.

“Acá estoy. Soy el Daniel de siempre, con más fe y esperanza que nunca”, se anotó el martes desde Twitter el embajador en Brasil y ex candidato a presidente en 2015. “Siento que las circunstancias me fueron llevando a asumir esta responsabilidad. Estoy convencido de poder representar a la gente y llevarla a la victoria. Tengo muy en claro lo que se está disputando y espero tener la oportunidad de poder proyectar a la Argentina”, amplió en declaraciones a El Destape Radio. Como virtudes dijo tener “sentido común, pragmatismo y coherencia” y citó como ejemplo su actuación como embajador. “Cuando muchos hablan de cerrar la grieta, tenía dos caminos con (Jair) Bolsonaro: o escalaba la situación o buscaba defender los puntos de interés de nuestro país, y eso segundo fue lo que logramos”, señaló. “Busco ser un facilitador de mayor apertura e ir en búsqueda de esos argentinos desencantados, que no quieren volver al pasado, explicarles mis ideas actualizadas en un cambiante contexto internacional”, explicó Scioli, quien se mostró en una posición distante de las que se expresaron en la mesa nacional del Frente de Todos. “Yo me siento representado con todos los que estaban en esa mesa, el presidente (Alberto Fernández), el ministro de Economía (Sergio Massa), el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof y el ministro del Interior, Wado de Pedro”, afirmó.

Grabois, dirigente de Patria Grande y referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, confirmó su lanzamiento al presentar en La Plata su libro “Los peores: vagos, chorros, ocupas y violentos. Alegatos del humanismo cascoteado”. “Como candidato a presidente, en cinco años resolvemos el millón y medio de lotes y quintas productivas que necesita el país para que todos tengan tierra y la posibilidad de un techo”, prometió durante la charla que compartió con el gobernador Kicillof. “Axel es una esperanza que tenemos para construir una síntesis superadora de los procesos nacionales y populares de las primeras décadas del siglo XXI”, lo elogió, y destacó que se trata de un desafío que no logró Juan Domingo Perón y que “ojalá si pueda (lograr) Cristina”, en referencia a “trasvasamiento y un recambio generacional que supere y profundice los pisos de derechos de la etapa anterior”. Kicillof “tiene que bancar esta parada”, dijo sobre la gobernación bonaerense, pero “no es el único que no cae en los cantos de sirena y tiene firme las convicciones, somos varios. Soy uno de los que se anotó y espero que se anoten muchos más”.

Desde el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, por su parte, lanzaron el sello La Patria de los Comunes, con el que buscarán disputar intendencias en el conurbano. “Lo más importante hoy es que hemos nacido, tenemos nombre, existimos, hemos caminado un largo camino en los territorios y vamos consolidando un espacio político que expresa a gran parte de las organizaciones sociales de la Argentina”, dijo Emilio Pérsico, responsable del Evita.

Daniel Menéndez, de Barrio de Pie, definió el flamante partido como “un espacio amplio” que “expresa las ideas e intereses de los y las humildes de la Argentina que sueñan con construir, desde abajo hacia arriba y de la periferia al centro”. “Queremos un país con tierra, techo y trabajo para todos y todas y no para unos pocos, y para eso creemos que tiene que haber una expresión política de los movimientos populares. Las organizaciones sociales son el espejo donde la política no quiere verse”, afirmó. Ambos dirigentes evitaron pronunciarse sobre los posibles candidatos del Frente de Todos. “Esto es con todos”, eludió una respuesta Pérsico. El espacio está “menos preocupado por los nombres o la síntesis de la reunión de la mesa política del Frente de Todos que de que el 10 de cada mes a los trabajadores no les alcanza la plata”, completó Menéndez.

“Los procesos políticos son dinámicos y que aparezcan compañeros tan valiosos como Juan Grabois o Daniel Scioli a mí me parece que es una buena noticia”, evaluó el Chivo Rossi en declaraciones a la radio online FutuRöck, aunque admitió que “todavía falta mucho para definir el escenario de las candidaturas en el frente”. El actual jefe de gabinete recordó que “el cierre de listas es alrededor del 20 de junio” y “habrá que ir viendo cómo se termina configurando definitivamente este escenario político”. “Hay que recorrer todavía un camino para que el escenario interno quede terminado”, agregó el santafesino, quien apuntó que en 2019, “Cristina anunció a Alberto (Fernández como candidato) en mayo y la fórmula Scioli-Zannini recién la conocimos en junio de 2015”. “Todavía no apareció la candidatura de un candidato natural que sintetice a la totalidad o a gran parte de las expectativas del frente político”, destacó, y mostró un prudente optimismo sobre la definición de candidaturas dentro del Frente de Todos tras la reunión de los distintos espacios en la sede del PJ nacional. “No quedó definido el funcionamiento de esa mesa ni una nueva reunión, si va a ser esa misma mesa u otra, pero fue un buen inicio y una reunión más que interesante”, afirmó.

El último en sumarse --al menos por ahora-- como aspirante presidencial del FdT fue Claudio Lozano. "Esta candidatura es un aporte para gestar al interior del Frente una corriente emancipatoria. No podemos ser una variante más del ajuste, frente al ajuste salvaje de Juntos por el Cambio (JxC) y los libertarios. Tenemos que encarnar la posibilidad de un proyecto emancipatorio", dijo Lozano durante una conferencia en la sede porteña de esa organización política.

Por su parte, el dirigente gremial de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Víctor De Gennaro respaldó la precandidatura de Lozano, que fue decidida luego de "dos días de debate" y con la presencia "referentes de dieciocho provincias". "Porque no se calló para conservar un cargo y no se subordina a los poderosos, tenemos el orgullo de proclamar como precandidato a presidente en las PASO a Claudio Lozano", resaltó De Gennaro.

A su vez, la conducción de la UP pidió "convocar a una mesa política" que integre a "todas las fuerzas" que componen el FdT para "definir" el rumbo de cara a las elecciones del 2023. "El Frente de Todos no nació para ser una variante más del ajuste ni para consolidar un modelo pagador de una deuda ilegítima, sobrexplotador de la naturaleza, de carácter extractivo y reprimarizador y promotor de desigualdades", resaltó la dirigencia del partido sobre una coalición que nació "como una alternativa popular frente al rumbo depredador del macrismo".