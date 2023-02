La Justicia porteña volvió a habilitar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) para que continúe con las obras del parque lineal de la Avenida Honorio Pueyrredón. A fines de 2022, el juez Víctor Trionfetti había frenado la construcción por la fuerte "contaminación sonora" que producía y ahora retrotrajo la medida pero ordenó al GCBA que realice controles periódicos del impacto acústico. Aunque el reinicio de las obras no tiene fecha definida, los vecinos y vecinas de Caballito volverán a las calles este miércoles para reclamar que se suspenda el proyecto y se conforme una mesa de diálogo para discutir la iniciativa alternativa que presentaron en noviembre del año pasado.



Las idas y vueltas judiciales en el caso del parque lineal de Honorio Pueyrredón suman un nuevo capítulo. El juez Trionfetti, que a principios del año pasado frenó por seis meses el inicio de la obra, y que en diciembre volvió a detenerla por la "contaminación sonora" de la empresa Miavasa a cargo de la construcción, decidió ahora dar el visto bueno nuevamente al parque lineal. En el fallo de fines de 2022, el juez había considerado que la empresa y el GCBA no habían tomado las medidas necesarias para evitar el impacto acústico de los trabajos. Ahora, sin embargo, Trionfetti decidió levantar la cautelar aunque con ciertas condiciones.

En su fallo, el juez ordena al Ejecutivo que realice controles periódicos del impacto acústico, en particular de los ruidos del martillo neumático, de la retroexcavadora y del camión de hormigoneo. Representantes de la Subgerencia Operativa de Impacto Acústico, dependiente de la Agencia de Protección Ambiental, deberán encargarse de los controles acompañados de un perito designado específicamente. A partir de esto, tendrán que elaborar tres informes a presentar a lo largo de marzo. Hasta el momento, en la obra del parque lineal solo se habilitó un primer tramo en una de las ocho cuadras totales que tendrá el trazado total, desde el Monumento al Cid Campeador hasta la calle Neuquén.

En ese primer tramo, que va desde la Avenida Gaona hasta la calle Franklin, ya se puede ver el césped y los bancos de hormigón que reemplazaron a los carriles sentido sur de la avenida. En el medio de la vereda y el pasto se encuentra la "calle de convivencia", figura del Código Urbanístico con la que, el año pasado, el oficialismo terminó de destrabar el primer litigio judicial a través de una norma de la Legislatura.

"La primera cuadra está a un 95 por ciento pero ya está habilitada para usar y circular. Ya hay problemas entre la calle de convivencia y la gente. Para estacionar o para ir al Pasaje Ampere, los autos pasan con terror porque hay gente sentada o paseando perros", dijo a este diario Gustavo Torchinsky, integrante de S.O.S Caballito, la agrupación que presentó los amparos que, de forma momentánea, lograron frenar las obras en diversas instancias.

Hasta el momento, pese a la nueva habilitación judicial, las máquinas no volvieron a Honorio Pueyrredón y no hay fecha definida para el reinicio de las obras. En una primera instancia, el GCBA planeaba realizar la inauguración oficial de la traza hacia mediados de este año, pero la fecha se podría retrasar por las demoras en las obras. Mientras tanto, los vecinos y vecinas no bajan los brazos para intentar impedir la concreción de un proyecto que, según aseguran desde que fue anunciado, a fines de 2021, solo traerá caos vehicular al barrio de Caballito.

Sobre el nuevo fallo, Torchinsky opinó que "es una maniobra entre la Justicia y el GCBA para seguir destruyendo Honorio". "No vamos a bajar nuestras banderas, queremos que nos podamos sentar en una mesa de diálogo con el GCBA para discutir nuestro proyecto. Hasta ahora no nos escucharon ni nos respondieron, es como si no existiéramos", dijo el vecino de Caballito.

En noviembre del año pasado, las agrupaciones barriales presentaron un proyecto alternativo al parque lineal. Se trata de la iniciativa "Honorio Más Verde", que busca incorporar césped a la avenida pero sin quitar la circulación sentido sur. La propuesta prevé dejar intactas las veredas originales con sus árboles y tomar el primer carril de la avenida para agregar allí superficie verde cien por ciento absorbente. Los dos carriles centrales de cada mano, que dan al boulevard que ya existe en la avenida, se mantendrían tal como están.

"Las nuevas superficies verdes se regirán por un criterio paisajístico y de embellecimiento de la zona, no contando con ningún tipo de equipamiento comunitario y evitando de esta manera el desarrollo de actividades que pongan en riesgo la intimidad y tranquilidad de los frentistas de la avenida, así como el carácter residencial de la zona", precisaron los vecinos y vecinas sobre las características del proyecto.

A principios de enero, el GCBA decidió consensuar con vecinos del barrio de Boedo un trazado alternativo para la "Calle Castro Verde", un caso similar al de Honorio Pueyrredón, aunque de menor extensión. En este caso, sin embargo, las agrupaciones barriales aseguran que no tuvieron ninguna respuesta al proyecto presentado. Por todo esto, los vecinos y vecinas volverán a concentrarse este miércoles desde las 18 30 frente al Monumento al Cid Campeador, donde realizarán un semaforazo contra el proyecto oficial.