Nicole Kidman, Antonio Banderas y Salma Hayek estarán entre las estrellas que presenten la gala de la 95ª edición de los Premios Oscar, según un comunicado de la Academia de Hollywood publicado este martes.

Al actor español y la actriz mexicana se unen otras caras conocidas como las de Halle Bailey, Andrew Garfield, Hugh Grant, Jessica Chastain, Nicole Kidman, John Cho, Elizabeth Banks, Danai Gurira, Florence Pugh y Sigourney Weaver, en el marco del segundo listado de intérpretes que anunciarán nominaciones, ganadores y presentaciones en vivo.

Previamente, ya habían sido confirmados otros reconocidos artistas como Dwayne Johnson, Michael B. Jordan, Glenn Close, Samuel L. Jackson, Emily Blunt, Riz Ahmed, Jennifer Connelly y Ariana DeBose, entre otros.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos anticipó que seguirá informando a lo largo de esta semana otros nombres de personalidades que participarán en la ceremonia.

El reconocido evento, que premia a las mejores películas del último año, será conducido por el actor y humorista Jimmy Kimmel, y tendrá lugar el próximo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles (EE.UU.). La gala se podrá seguir en toda América Latina a través de la señal de TNT, TNT Series (en idioma original), y HBO Max.

Premios Oscar 2023: Lenny Kravitz actuará en el homenaje "In Memoriam"

El músico estadounidense Lenny Kravitz actuará en los Oscar dentro del segmento "In Memoriam", el espacio en el que se homenajea a miembros de la industria cinematográfica fallecidos el año anterior.

El artista ganador de cuatro premios Grammy aparecerá así en una de las partes más seguidas anualmente en la retransmisión de estos premios (ya sea por sus menciones o los artistas y trabajadores "olvidados") y que el año pasado contó con la música del coro The Sample Choir como protagonista.

Escritor, productor y multiinstrumentista, Kravitz trascendió géneros a lo largo de más de tres décadas de carrera musical con la grabación de 11 álbumes de estudio y más de 40 millones de copias vendidas internacionalmente.

Recientemente, la organización también confirmó la participación de Rihanna, quien cantará el tema Lift Me Up, del film Black Panther: Wakanda por Siempre; y Sofia Carson y Diane Warren interpretarán Applause, de la cinta Tell It Like A Woman.



Además, David Byrne, Son Lux y Stephanie Hsu participarán del show con la canción This Is a Life, de la película Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo.



Seguí leyendo