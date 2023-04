El dato

El Juzgado de lo Social número 3 de Santander, España, declaró accidente laboral la caída en casa de un teletrabajador que realizó una pausa en su jornada laboral para ir a por agua, se tropezó, cayó al suelo y se cortó una mano con el cristal de una puerta. En una sentencia recientemente notificada y contra la que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, el magistrado estima la demanda del trabajador, que sigue de baja por contingencia de accidente no laboral, ya que no se le ha reconocido que este sea de trabajo. Entiende el titular del Juzgado que el incidente acaeció "en tiempo y lugar de trabajo" y que si "hubiera acontecido en una empresa no habría existido siquiera un expediente judicial al respecto, no habría duda alguna". Como tuvo lugar en el domicilio del trabajador, tanto la mutua demandada como el Instituto Nacional de la Seguridad Social han argumentado que no se ha demostrado que se encontrara en un descanso y que podría haber sucedido por estar realizando una labor doméstica.

La posta

Tesla deberá pagar alrededor de 3,2 millones de dólares a un ex empleado negro después de que un jurado federal de San Francisco dictaminara que el fabricante de vehículos eléctricos no impidió un caso grave de acoso racial en su planta de ensamblaje insignia con sede en California. La cifra es muy inferior a los 15 millones de dólares que el demandante, Owen Diaz, rechazó el año pasado al optar por un nuevo juicio. Díaz solicitó un nuevo proceso por daños y perjuicios después de que el juez redujera la suma de 137 millones de dólares, concedida en una sentencia de 2021, a 15 millones. Acusó a Tesla de no haber actuado tras sus quejas ante los directivos de que los empleados de la fábrica de Fremont a menudo utilizaban insultos racistas y dibujaban esvásticas, caricaturas racistas e insultos en paredes y áreas de trabajo.

El número

41.134 millones de pesos corrientes invirtieron las empresas dedicadas a investigación clínica en Argentina durante 2021, según la última Encuesta sobre I+D del Sector Empresario Argentino realizada por la Dirección Nacional de Información Científica del Ministerio de Ciencia de la Nación. Esta cifra representa un crecimiento del 130 por ciento a valores constantes en los últimos cinco años y un incremento del 86 por ciento respecto del 2020. Los laboratorios de innovación farmacéutica nucleados en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME) y la Cámara Argentina de Organizaciones de Investigación Clínica (CAOIC), concentraron el 92 por ciento de la inversión en I+D clínica, que representa el 44 por ciento de la inversión total en I+D de todo el sector empresario, que fue de 93.557 millones de pesos.

Vuelos

Aerolíneas Argentinas transportará 207.000 pasajeros durante Semana Santa. En lo que se refiere a la red doméstica, se vendieron 170.000 tickets para viajar entre el 5 y el 10 de abril, un 3 por ciento respecto a la Semana Santa de 2019. En cuanto a la ocupación, la misma ronda el 80 por ciento promedio en todos los vuelos, aunque en los destinos típicamente turísticos se eleva por encima del 95 por ciento. Los más elegidos son: Bariloche, Iguazú, El Calafate, Ushuaia, Córdoba, Mendoza, Salta, San Pablo, Tucumán, Neuquén, Río de Janeiro, Santiago de Chile, Corrientes, Comodoro Rivadavia, Jujuy, San Martín de Los Andes y Mar del Plata.

Tecno

Italia ha dado un paso para poner cerco a la inteligencia artificial. En pleno auge de esta tecnología, Roma bloqueó la herramienta ChatGPT, el chatbot inteligente capaz de simular y procesar conversaciones humanas y que pertenece a la tecnológica estadounidense OpenAI, a la que el país transalpino acusa de no respetar la ley de protección de datos de los consumidores. La suspensión se levantará cuando demuestre que cumple la normativa italiana sobre privacidad. El Garante italiano para la Protección de Datos Personales, una autoridad administrativa independiente que vela por la protección de datos de los usuarios y consumidores, considera que la plataforma recoge datos de los usuarios de manera ilegal y ha abierto una investigación para esclarecer el funcionamiento preciso de esta herramienta y determinar si ha cometido una infracción.

Convocatoria

Hola América abrió su convocatoria para proyectos innovadores que aborden los desafíos que enfrentan las mujeres y la comunidad migrante, y busquen mejorar la calidad de vida e integración de éstas en la región. Las 10 propuestas más innovadoras, que resulten seleccionadas, recibirán a lo largo de todo el proceso apoyo y asistencia de importantes mentores y expertos en la gestión de proyectos de la región. Entre el 28 de marzo y el 25 de abril, 2811, Ashoka y BID Lab, a través del programa “Hola América” invitan a todos los innovadores e innovadoras, de Argentina y de Chile, a postular sus negocios y emprendimientos capaces de contribuir a la integración, desarrollo y calidad de vida de quienes migran en América Latina. Más información: https://comunidad.socialab.com/challenges/holaamerica">https://comunidad.socialab.com/challenges/holaamerica