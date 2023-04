Durante la tarde ayer y con más funcionarios del oficialismo participando, entre ellos, legisladores, Ministros y el Intendente de la Capital, Gustavo Saadi se desarrolló una nueva marcha en pedido de justicia por el crimen del ex ministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas. La masiva iniciativa se dio en el marco del inicio de una nueva línea investigativa por el posible encubrimiento del homicidio.



A más de cuatro meses del homicidio de Rojas, la única pista que siguieron los investigadores en su momento, que fue la imputación de su ex empleada, Silvia Nieva, se debilita cada vez más y se corre el peligro de que, ante las diferentes impericias sucedidas, el crimen quede impune.

Es por esto, que a la nueva marcha en pedido de justicia organizada por los hijos de Rojas, además de la oposición se sumaron más marchantes del oficialismo. Así, se pudo ver a los ministros Juan Cruz Miranda y Veronica Soria, al Intendente de la Capital, Secretarios, Senadores y Diputados oficialistas acompañando a la familia y pidiendo justicia por “Rojitas”, como todos le decían al ex Ministro asesinado en diciembre del año pasado.

Esta vez, y en nombre de sus hermanas, Natalia y Mónica, Fernando tomó el micrófono para emitir unas palabras ante los presentes: "Cada día que pasa nos imaginamos el dolor por el cual pasó nuestro padre. Por todas las lesiones que tuvo y cómo tuvo que sufrir para morir solo. La verdad nos duele un montón. Yo cierro los ojos cuando me voy a dormir y me imagino por todo lo que pasó", dijo.

"Me duele en el alma lo que le han hecho a mi viejo. Me duele en el alma, no se merecía eso. Un tipo que nunca hizo daño a nadie, que siempre estuvo dispuesto para todo. Todo el día le dedicaba a darle soluciones a la gente. Primero estaba la solución para la gente y después estaba si teníamos un tiempo para juntarnos o no. Ese era mi viejo", manifestó.



Por último, dedicó unas palabras generales a Luis Barrionuevo quien había cargado contra la familia tras la finalización de la marcha de la semana pasada. "Esto es muy doloroso, nos quedamos solos en esta lucha. En esta lucha contra todos, intentando culpar a la familia en todo momento, intentando plantar pruebas a la familia. Esto es muy bochornoso. Tenemos que llevar el dolor por la muerte de nuestro padre y nos quieren cargar con la culpa de este asesinato. Eso no lo tenemos que permitir como sociedad, que no vuelvan a ocurrir este tipo de cosas y que venga una persona que no pertenece a Catamarca, que no fue elegida por el pueblo de Catamarca a tratar de dar orden y cómo hacer para llegar al esclarecimiento de nuestro padre”.

Nueva línea

Desde el viernes de la semana pasada, el fiscal Hugo Costilla, a cargo de la investigación, comenzó a tomar nuevos testimonios en el marco de la causa. Así, hablaron la ministra de Seguridad, Fabiola Segura, el ex Jefe de Policía, Miguel Ángel Agüero y la médica y actual diputada provincial que testificó como perito de parte Mariana Andrada.

“Están tratando de volver los pasos atrás para determinar las situaciones previas por que hay una denuncia por encubrimiento que ha hecho la familia. Eso trajo consecuencias y por eso han abierto una línea investigativa por el posible encubrimiento están llamando a los otros testigos”, dijo a Catamarca/12 el abogado de la familia Rojas, Iván Sarquís.

Por otra parte, confirmó que personal de Seguridad Aeroportuaria de Gendarmería Nacional, llegó hace unos días a Catamarca para ayudar con la investigación. En este marco, trascendió que el cuerpo de Rojas podría ser exhumado para practicarle una nueva autopsia.