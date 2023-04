El cotitular de la CGT y secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGyPE) Carlos Acuña respaldó una eventual candidatura de Sergio Massa de cara a las elecciones 2023 y aseguró que el ministro de Economía frenó una crisis inflacionaria.



Entrevistado por AM750, el sindicalista aseguró que en los próximos días va a haber una reunión de la CGT para tratar temas generales y para ver el rumbo electoral que se va a tomar. En este contexto, dijo que apoya la candidatura del líder del Frente Renovador. “Lo estoy apoyando, lo apoyé antes y lo sigo apoyando”, afirmó Acuña, e indicó que es una posición personal y no de toda la central obrera.

Pese a no haber logrado bajar la inflación, Acuña destacó que Massa “agarró un fierro caliente”, tal como definió la economía al momento de la renuncia de Martín Guzmán.



“Se hizo cargo en un momento en el que todos le disparaban. No llegó a lograr el objetivo de la inflación, porque bajarla de un día para el otro no es fácil. Pero se hizo cargo y con responsabilidad”, indicó el triunviro de la CGT. De lo contrario, para Acuña, “estallaba todo”. Y dijo: “creo que de alguna forma contuvo eso. Si no, hubiéramos ido derecho a una hiperinflación”.

A favor de un bono para sectores desfavorecidos

En tanto, consultado nuevamente sobre la suma fija, el referente de la CGT se manifestó permeable a avanzar con esta dirección, pero únicamente en aquellos gremios con salarios atrasados y poca capacidad de negociación.

Cabe recordar que tanto la CGT, salvo el ala moyanista, y el Ministerio de Trabajo se manifestaron en los últimos meses en contra del aumento por suma fija argumentando que es un mecanismo que va en contra de las paritarias tradicionales.

“No está mal ayudar a los trabajadores que no tiene poder sindical como para poder pelear. El Estado tiene ahí un rol para cumplir, que es ayudar a aquellos que no tienen posibilidades”, comentó.

Luego, finalizó: “Después, los gremios que tienen la posibilidad de discutir sus salarios, un bono es algo que no incide en el salario. Es una ayuda. Por eso se hace con respecto al tema de los jubilados también. Está bien, pero para algún sector nada más”.