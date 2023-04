Independiente juega en Rosario y expone frente a Central su crisis futbolística, que lo tiene con sólo una victoria en la Liga Profesional, justamente en la primera fecha frente a Talleres. Los locales se imponen por 1 a 0 con un tanto de Jaminton Campaz, a los 22 minutos de juego.

En medio de una tenue lluvia, Central estuvo cerca de abrir la cuenta a los 11 de la primera etapa, tras una buena jugada colectiva que terminó en centro de Rodríguez y un cabezazo franco de Quintana, que se fue apenas desvíado. Apenas diez minutos después, tras una mala salida del rojo, se asociaron Malcorra y Campaz, para que este último definiera con un zurdazo cruzado para abrir la cuenta.

Al Rojo le cuesta encontrar espacios como para descontar, más allá de los intentos solitarios de Vallejos y Cauteruccio. Central, por su parte, se acerca cada vez más al segundo. Campaz, esta vez con una definición arriba al primer palo de Rey, se perdió el segundo.

Lo poco que mostró el Rojo en la primera parte, comenzó a crecer en el arranque del segundo tiempo. Otra vez por el lado de Vallejo y Cauteruccio, que metió un buen cabezazo a quemarropa, el equipo dirigido interinamente por Monzón tuvo una buena oportunidad para el empate. Sin embargo, Central respondió con remates de Giaccone y Malcorra como para seguir marcando su dominio en el Gigante.

Contenidos y limitados, los jugadores del Independiente se mostraban como el vivo reflejo de los problemas del club, a la deriva y sin ideas claras frente a un rival que controlaba la pelota y seguía construyendo su victoria con llegadas cada vez más peligrosas.

El ingresado Cazares probó suerte con un buen remate desde afuera, pero el arquero Broun, atento como en toda la noche, le contuvo el disparo sin problema. Después estuvo cerca Vallejo con un cabezo de Vallejo que se estrelló contra un palo.





1 ROSARIO CENTRAL

Broun

Campaz

Mallo

Quintana

D. Martínez

Montoya

Ortíz

A. Rodríguez

Malcorra

Giaccone

Véliz

DT: Russo.





0 INDEPENDIENTE

Rey

Barreto

Laso

Elizalde

L. Gómez

Marcone

S. Ortíz

Costa

Barcia

Vallejo

Cauteruccio

DT: Monzón.

Estadio: Rosario Central. Árbitro: Jorge Baliño. Goles: 22m Campaz (C). Cambios: 55m Cuero por Barcia y Cazares por Gómez (I), 62m Infantino por Giaccone (C). 70m Salle por Laso (I), L. Rodríguez por A. Rodríguez y Candia por Véliz (C).