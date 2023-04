Atlético Madrid, dirigido por Diego Simeone, venció 2-1 a Almería, como local, y logró su sexta victoria consecutiva en la liga española, en uno de los partidos correspondientes a la 29na. fecha.



El francés Antoine Griezmann fue la figura y goleador del equipo del "Cholo" en el Cívitas Metropolitano de Madrid, mientras el uruguayo José Giménez, en contra, señaló la igualdad transitoria para la visita.



En Atlético Madrid fueron titulares los campeones del mundo Nahuel Molina, Rodrigo De Paul y Angel Correa. En tanto, el volante Lucas Robertone jugó desde el inicio para Almería.

Elche, equipo dirigido por Sebastián Beccacece, sufrió una nueva derrota tras perder 2-0, de visitante, ante Girona con un gol del argentino Valentín Castellanos.



El líder Barcelona, en tanto, no pasó del empate sin goles en su visita a Getafe, y la ventaja sobre Real Madrid ahora es de once puntos.



En la continuidad de la fecha 29 de LaLiga española, Castellanos abrió la victoria de Girona con un gol a los 45 minutos del primer tiempo, mientras que Oriol Romeu completó el triunfo del equipo local.



El equipo de Beccacece sumó su cuarta derrota seguida, la tercera del ciclo del DT argentino, y terminó con uno menos por la expulsión de Ezequiel Ponce, ex Newell's.



En Girona jugaron Castellanos y el arquero Paulo Gazzaniga, mientras que en Elche fueron titulares Lucas Boyé, Axel Werner y luego ingresaron Nicolás Fernández Mercau y Ponce.



Luego, el líder Barcelona empató sin goles ante Getafe, como visitante, y por la victoria del sábado de Real Madrid en Cádiz ahora la ventaja es de once puntos.



Fabrizio Angileri fue suplente en el equipo local, que sacó un punto importante en la lucha por la permanencia.



Sevilla, con Lucas Ocampos de titular, más los ingresos de Gonzalo Montiel y Erik Lamela, derrotó a Valencia, que está en zona de descenso, con el 2 a 0, en condición de visitante.



Posiciones: Barcelona 73 puntos; Real Madrid 62; Atlético de Madrid 60; Real Sociedad 51; Betis 48; Villarreal 47; Athletic de Bilbao 43; Rayo Vallecano 40; Osasuna y Girona 38; Celta de Vigo 36; Sevilla 35; Mallorca 34; Valladolid 32; Cádiz y Getafe 31; Almería 30; Valencia y Espanyol 27; Elche 13.