El ministro de Producción Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, criticó la centralidad que tiene el proyecto de dolarización propuesto por el precandidato a presidente Javier Milei.

"Es insostenible. Me llama mucho la atención ver a muchos economistas y gente que respeto haciendo análisis técnicos de esto, porque es una barbaridad. Para mí es como la venta de órganos libre: no hay que ni discutirlo porque no entra dentro de la ecuación de posibilidades de la agenda", advirtió.

