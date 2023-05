River Plate jugará en el Maracaná de Río de Janeiro un importante partido ante el líder de su grupo en la Copa Libertadores, Fluminense de Brasil, previo al Superclásico del domingo próximo ante Boca Juniors en el estadio Más Monumental.



Se trata del partido más difícil para River en esta fase, de gran incidencia sobre la posibilidad de adjudicarse la zona. Por esa razón, el técnico Martín Demichelis no reservará jugadores pese a la cercanía del primer Superclásico de su ciclo en el club.



Fluminense lidera con puntaje ideal (seis) después de sus victorias ante Sporting Cristal de Perú y The Strongest, mientras que River ocupa el tercer lugar con tres unidades y mejor diferencia de gol respecto de los bolivianos.



Una eventual derrota en el Maracaná dejaría al equipo argentino a seis de distancia del líder, casi obligado a pelear por la clasificación como segundo del grupo. Para evitar ese escenario incómodo, Demichelis utilizará la formación con la que alcanzó un brillante rendimiento en la Liga Profesional, que lidera con seis puntos de ventaja sobre San Lorenzo.

El entrenador hizo descansar a la mayoría de sus titulares en el empate del viernes pasado ante Atlético Tucumán, y este martes los pondrá en la cancha a riesgo de cualquier baja para el trascendental juego del domingo en Núñez.



En la defensa presentará una modificación irremediable por la expulsión del lateral Enzo Díaz en el último partido con Sporting, de local. Milton Casco se mudará al sector izquierdo y el correntino Andrés Herrera ingresará para cubrir la banda derecha.



River no podrá contar con el marcador central chileno Paulo Díaz, quien se recupera de una lesión muscular y apunta a regresar con Boca. Así, Emanuel Mammana compartirá zaga con Leandro González Pirez.



El puntero de la LPF perdió tres partidos en el año y sólo uno de los últimos 12: el debut copero frente a The Strongest, en la altura de La Paz. El equipo tendrá enfrente al equipo del momento en Brasil, un rival con jerarquía y experiencia, que se armó con el objetivo claro de ganar la primera Libertadores de su historia.



Los consagrados Felipe Melo (39 años), Marcelo (36), Paulo Henrique Ganso (33) y el goleador argentino Germán Cano (35) son las figuras más rutilantes de su plantel. También tiene juventud en el mediocampista André (21 años), ya está apuntado por Barcelona y Liverpool; el enlace Gabriel Piraní (21) y el defensor Alexsander (19).



El lateral Marcelo, futbolista con más títulos en la historia del Real Madrid (25), está en duda por una lesión muscular. El argentino Cano, ex Lanús y Chacarita Juniors, lleva 20 goles en 20 partidos disputados este año. Con 64 tantos en 89 juegos, se ubica como el segundo goleador de Fluminense en el siglo XXI detrás de Fred (130).



El entrenador Fernando Diniz lleva un año en el cargo con un rendimiento del 68,7% (42 victorias, 10 empates y 14 derrotas en 66 partidos).