Por la tarde de ayer, y después de más de dos semanas de protestas, el gobierno de Salta decidió recibir a las y los delegados de la Asamblea Provincial de Docentes Autoconvocados. Si bien el paro continúa por tiempo indeterminado, no se llevarán adelante los cortes de rutas en las principales arterias de la provincia.

El sector adelantó que mantendrán distintas asambleas departamentales y una provincial, para acordar una propuesta salarial y elevarla a la mesa de trabajo que se acordó con el gobierno de Gustavo Sáenz. El recibimiento se produjo después de tres hechos concretos de represión de parte de efectivos policiales contra la docencia, donde varias maestras salieron golpeadas y una sufrió la fractura de un dedo.

Por la mañana, se habían reabierto las mesas paritarias entre el gobierno y las entidades sindicales con personería jurídica. En ese encuentro se dispuso un cuarto intermedio hasta la semana entrante.

En diálogo con Salta/12, el delegado por Capital de la docencia autoconvocada, Claudio Uriona, dijo que a pesar de haber mantenido un primer encuentro con el gobierno, aún se sostiene la medida del paro por tiempo indeterminado para "seguir visibilizando el conflicto". Desde que se iniciaron las protestas, el principal reclamo se centró en exigir una recomposición salarial.

Referentes de Autoconvocados durante la reunión con las autoridades provinciales.

En ese sentido, Uriona adelantó que las acciones (desde hoy) no pasarán por los cortes de rutas que se venían sosteniendo en diferentes intersecciones de la provincia, sino por la visibilización sobre cuál es la situación docente. Además, dijo que organizarán asambleas departamentales y una provincial, donde se tratará de coincidir en una propuesta salarial que se presentará ante el Ejecutivo provincial.

Las y los docentes fueron recibidos por el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas del Gobierno, Pablo Outes; el ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Teconología de Salta, Matías Cánepa, y el coordinador General del Ministerio de Economía, Matías Risso.

Por su parte, el delegado por el departamento Orán, Leandro Alagastino, contó que lo primero que se le pidió al gobierno fue el reconocimiento de la Asamblea Provincial de Docentes Autoconvocados, ya que se trata de un "sector que moviliza un paro que tiene el 80% de la docencia adherida". Lo segundo fue que se genere una mesa de trabajo porque "una mesa paritaria no van a dar porque no somos un gremio", especificó.

En ese sentido, contó que se habló con las autoridades de la realidad socioeconómica que transita la docencia, momento en el que se volvió a hacer hincapié en la necesidad de una recomposición salarial. Sobre todo, en los docentes de primaria. El gobierno aceptó que el sector eleve una propuesta salarial, siempre y cuando depongan los cortes de ruta. De respetar este primer acuerdo, se volverán a reunir el próximo martes 23 de mayo.

Finalizada la reunión, Alagastino afirmó, delante de la docencia que estaba en las puertas de la Casa de Gobierno, que formalmente están en conversaciones con las autoridades provinciales. No obstante, sostuvo que "no podemos deponer la medida (de fuerza) hasta tanto no tengamos nada asegurado", por lo que pidió "reforzar los esfuerzos hasta el día martes", cuando se llevará una propuesta salarial acordada previamente en asamblea.

En tanto, desde el área del prensa del gobierno de Salta comunicaron que durante la reunión se plantearon los distintos puntos que se encuentran en el petitorio entregado hace más de dos semanas por la docencia. Además, se comprometieron a realizar una propuesta de recuperación de los días caídos por el paro. "El gobierno acordó volver a reunirse el martes para realizar una devolución en relación al petitorio", informaron.

Por la mañana, el ministro Cánepa se reunió con representantes gremiales, concretando el primer encuentro de paritarias que estaba pautado para mayo. Durante ese diálogo, "se iniciaron las tratativas acordando los mecanismos que se tendrán en cuenta para resguardar el salario frente a la inflación", informaron.

Cánepa (a la cabeza) junto a los gremios docentes.

El titular de la Asociación Docente Provincial (ADP), Fernando Mazzone, dijo a Salta/12 que lo único que plantearon desde los gremios fue que se establezca "la cláusula gatillo hasta que haya un control de la inflación" porque "es una incertidumbre" definir un monto en el contexto socio económico actual. "Varias provincias ya lo están haciendo", expresó.

Mazzone manifestó que se pasó a un cuarto intermedio para la semana entrante cuando analizarán la oferta que llegue desde el gobierno. También contó que se trataron otros temas en la reunión, como los vinculados a la carrera docente y la situación laboral.

Del encuentro también participaron las autoridades de Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la Asociación de Trabajadores del Estado, el Sindicato Argentino de Docentes Particulares, la Unión de Docentes Argentinos, la Unión del Personal Civil de la Nación, y otros sectores docentes. No asistió el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta, que en la noche del martes comunicó en sus redes sociales que abandonó la conciliación dispuesta en el ámbito de la Secretaría de Trabajo.