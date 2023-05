La líder de la Tupac Amaru, presa en Jujuy en medio de denuncias de persecución política y hostigamiento, Milagro Sala, se refirió este lunes a las elecciones 2023 y aseguró que su candidata sigue siendo Cristina Kirchner a pesar de que la vicepresidenta insistió varias veces en las últimas semanas que no competiría.



Tras aclarar por AM750 que cree que todavía "no está todo dicho" y hay tiempo para un tercer mandato, Sala aseguró que “Cristina es la única que puede salvar a los argentinos”. “Cristina es la única candidata para nosotros. Con ella fueron los años más felices. La Plaza estaba llena. Sentí muchísima emoción. Me acordé de cuando Néstor asumió. Fue una emoción muy grande”, puntualizó Sala en diálogo con Cynthia García.

Y añadió: “Siento que Cristina es la única que nos puede salvar a los argentinos. No solo yo pienso esto, hay muchísimos argentinos que se han trasladado a Plaza de Mayo pidiendo a los gritos que Cristina sea candidata”.



Tomando una de las frases más destacadas del discurso de la exmandataria, afirmó: “Ella fue clara cuando dijo que quiere estar del lado del pueblo. Y el pedido del pueblo es que sea candidata”.

Por eso, aseguró que todos los sectores del Frente de Todos deben apoyar esta postura: “El peronismo, la CGT, las organizaciones sociales, todos tienen que acompañar. Tenemos que pensar en cómo levantar el país”.

Nuevas denuncias contra Gerardo Morales

Por otro lado, Sala volvió a cargar contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y denunció que “aprieta” a los médicos y clínicas de la provincia para que la atiendan por la trombosis venosa profunda que tiene y le niega, además, el traslado a Buenos Aires.

La líder de la Tupac Amaru aseguró que, con amenazas a las familias de los médicos, se encontró con que muchas veces los informes de las clínicas mentían sobre su patología, asegurando que ya estaba curada cuando su pierna corre riesgo de ser amputada.

“Lo grave de todo esto es que en tres sanatorios distintos me hice los mismos estudios y me cambiaron los informes. En uno me dicen que ya no tengo la trombosis. Pero si no me intervienen la pierna la puedo perder”, comentó.

A lo que agregó: “Uno piensa que a lo mejor se equivocaron. Y es que son amenazados, son afectados. A uno le dijeron que si llegaba a atenderme en la clínica le iban a quitar el contrato a la mujer. Los médicos y las clínicas son víctimas de Morales”.

Entre amigos y enemigos

Consultada por unos particulares carteles que aparecieron en las rutas jujeñas en pleno año electoral, donde el Gobierno jujeño señala que las obras de infraestructura están paralizadas por la culpa del Gobierno nacional y Milagro Sala, la líder de la Tupac cargó contra el Ejecutivo nacional.

Foto: Vía Jujuy

“Vi los carteles y fue demasiado gracioso. Morales lo usa para su campaña. Le dan tanta plata a Jujuy. Le dieron para el famoso tren como cinco veces, le dieron muchísima plata para arreglar las rutas y están paradas hace más de un año”, comenzó el descargo.

Luego, sumó: “Le dieron para construir en la época de Macri para construir 200 escuelas. Hizo 15. Que alguien venga a Jujuy a verificar y contar si se hicieron las escuelas, si se hicieron los trenes”.

“Toda la plata que pidió prestada al exterior y cómo Alberto Fernández le manda plata. Que vean qué se hace con esa plata. Ese es el ejemplo claro de que Morales puede hacer lo que se le canta porque nadie le dice nada”, finalizó.