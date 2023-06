"En estos días se va a acelerar todo". Eso pronostican sobre el escenario actual desde algunas terminales del oficialismo y marcan que se acerca el final del proceso que comenzará a culminar en diez días con la presentación de alianzas y terminará en 20 con el cierre de listas. El Frente de Todos deberá definir en este último tramo quiénes serán sus candidatos para la contienda electoral de agosto y si irán o no a una PASO. La semana que comienza --con el ministro de Economía, Sergio Massa y el diputado y lider de La Cámpora, Máximo Kirchner, ya en suelo argentino-- tendrá como protagonistas a los gobernadores. Ellos deberán trazar una estrategia y lo harán durante la reunión que llevará adelante La Liga de gobernadores el miércoles en el CFI. En el transcurso de la semana la vicepresidenta se reunirá con Sergio Massa que, más allá de los números de inflación, aún no declinó su deseo de ser Presidente. El encuentro es uno más de trabajo, "como lo hacen todas las semanas", dijeron cerca de la vice para bajarle el tono. Todavía ella no bendijo --ni se sabe si lo hará-- a algún candidato, pero, por las dudas, todos los que suenan como presidenciables, como el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, siguen caminando en busca de apoyos e intentando sumar voluntades.

Quienes consideran que Sergio Massa todavía tiene chances de ir por la presidencia dicen que el ministro "está con la malla puesta, viendo cuánta agua hay en la pileta", para tomar una definición final "y tirarse". El Frente Renovador celebrará su congreso del 10 de junio, y cuatro días después, --el mismo día de la inscripción de las alianzas--, se dará a conocer el número de inflación de mayo. En el oficialismo confían que esta vez el número estará cerca al del mes anterior. Si logra que la inflación deje de escalar, sumado a la ampliación del swap que trajo de China y si, además, consigue que el FMI adelante un desembolso, Massa podría seguir en carrera. Más allá de eso, lo clave será la definición que tome la vicepresidenta a último momento.

El titular de hacienda insiste con la idea de que es necesario que el candidato sea de unidad. Dice que una interna dividiría el voto peronista y que eso generaría riesgos al día siguiente de la elección con respecto a "los mercados", porque la foto podría mostrar como ganador a alguno de los espacios opositores. Massa se encargó de hacer trascender que habría dialogado con los gobernadores que se reunirán en el CFI el miércoles y que ellos estarían de acuerdo con esta teoría, es decir, con la necesidad de ir por un candidato de unidad.

Los que sí quieren que haya PASO, en tanto, atacan los argumentos de Massa y sostienen que con uno o dos candidatos el peronismo no llegará a los 30 puntos, pero arriesgan que con tres o cuatro ese número se puede superar. Además, agregan que, en caso de ir a las PASO, será necesario que haya una foto de unidad de todos los candidatos la misma noche de la elección y sostienen, irónicos: "Los mercados se desacomodan siempre que ganamos nosotros, no porque hagamos o no hagamos PASO. Los mercados quedan tranquilos solo si ganan ellos". Por ahora no hay ninguna mesa trabajando en caso de que el escenario sea de PASO. No se definieron los pisos --desde el kirchnerismo quieren un piso de 40, mientras que desde Casa Rosada insisten con que el piso sea de 10 o 15-- ni tampoco qué tipo de sistema se utilizará. Cerca de Fernández, por ejemplo, piden por el D' hont.

Con respecto a la postura de los gobernadores desde el entorno de Scioli consideran lo contrario a lo que opinan cerca de Massa. Durante estos días dijeron que al precandidato lo llamaron tres líderes provinciales tras la oficialización de su candidatura y la de Victoria Tolosa Paz como precandidata para la provincia de Buenos Aires. En su círculo íntimo interpretan que lo hicieron para darle apoyo. "Lo llamaron individualmente y los tres por separado coincidieron en apoyarlo. No sí o sí en su candidatura, pero sí en la intención de que haya PASO", comentaron. En esa línea, según lo que dicen cerca de Scioli, la idea de los gobernadores sería que, en el tramo de legisladores nacionales, se acepte que fueran enganchados en las dos o tres listas que pueda haber.

Lo cierto es que, más allá de los trascendidos interesados que lanzaron desde cada uno de los sectores, para saber qué opinan los gobernadores habrá que esperar a la reunión del miércoles en el CFI. Se espera que asistan unos 12 gobernadores. Hay, por ahora, solo adelantos. El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, por ejemplo, aseguró este domingo que para él “para ser candidato a Presidente se tiene que haber ganado elecciones”. En declaraciones radiales se quejó de la idea del kirchnerismo, en tándem con el massismo, de que un gobernador sea el vice de la fórmula oficialista. Había sonado para ese puesto el de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, o su compañera, la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala. "No excluyo a nadie pero ¿vamos a seguir siendo furgón de cola el federalismo?, ¿todos los candidatos van a seguir siendo de Buenos Aires? ¿Por qué siempre un gobernador segundo? ¿Somos menos que el resto?”, fustigó Capitanich.

La crítica del chaqueño pareció ir teledirigida a De Pedro. De los que suenan como presidenciables: Scioli, Axel Kicillof, Sergio Massa y De Pedro, el último es el único que entraría en la categoría de los que "nunca ganó una elección". Cuando le consultaron si lo decía por el ministro del Interior, Capitanich dio un paso atrás y dijo que esa no era una condición necesaria. En esa línea, varios podrían considerar acompañar a Kicillof, un miembro de la Liga, que estará presente ese día. Algunos especulan con que también pueda presentarse a último momento en la reunión el ministro del Interior. Quién conduce el CFI es Ignacio Lamothe, un funcionario de su entorno.

De Pedro, mientras tanto, sigue con su campaña, sin, todavía, ninguna bendición explícita de la vicepresidenta. Su tarea es crecer en estos días que quedan hasta el cierre de listas para ver si está o no en condiciones de ser el candidato. Obtuvo, hasta ahora, apoyo sindical no sólo de la Corriente Federal de los Trabajadores y de la CTA --el secretario general de esa central, Hugo Yasky, había dicho que él sería el mejor candidato-- sino también del co-titular de la CGT, Carlos Acuña, que tiene vínculo estrecho con Massa.

En la candidatura de Scioli, en tanto, además del entorno del Presidente, están trabajando algunos partidos como el Partido del Trabajo y la Equidad; Proyecto Sur; Compromiso Federal; Miles, y algunos dirigentes del Movimiento Evita, como Fernando "Chino" Navarro, entre otros. En provincia de Buenos Aires Scioli está armando listas en las ocho secciones electorales y en los 135 distritos. En CABA, aunque aún están terminando de cerrar quienes serán los candidatos, aseguran que va haber lista a diputados nacionales, Legisladores porteños y comuneros. Sobre su candidato a vicepresidente, en el entorno del exgobernador aseguran que no lo tiene definido y que, si bien quiere que sea alguien del interior, esperará para tomar una definición a que pase la reunión del CFI.