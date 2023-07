El técnico de River Plate, Martín Demichelis, celebró llegar al próximo partido con Estudiantes de La Plata "dependiendo de nosotros" ante la eventual posible coronación del equipo de Núñez en la Liga Profesional, con tres fechas de anticipación.



"Llegamos al próximo partido dependiendo 100 por ciento de nosotros", dijo el entrenador millonario, luego del empate sin goles del último sábado con San Lorenzo, por la jornada 24 del certamen.



"Jugamos un partido durísimo. Ellos (por San Lorenzo) supieron defender ante el mejor equipo ofensivo, que somos nosotros", elogió el DT sustituto de Marcelo Gallardo, que está a las puertas de conseguir una corona en el primer campeonato que dirige en la Argentina.



No obstante, Demichelis resaltó que "no se impuso la idea de ninguno de los dos equipos", en el discreto encuentro celebrado en el Nuevo Gasómetro del Bajo Flores.



"Sabíamos que iba a ser un partido donde debíamos tener muchísima paciencia para poder herir. Ellos defendieron muy bien, no pudimos hacer ese gol, pero nos vamos a casa dependiendo de nosotros", resaltó el entrenador millonario.

"Estamos ante la posibilidad de coronar algo que venimos construyendo hace siete meses. Es momento de seguir enfocados en ese objetivo. Ojalá sea el sábado con nuestra gente y en nuestro maravilloso estadio", se ilusionó Demichelis, quien evocó: "Me fui campeón como jugador en 2003 y hoy se cumplen cerca de 20 años. La vida es muy loca".



Por último, el DT riverplatense asumió: "Tenemos una semana para vivir con calma, humildad y trabajo. Sabemos que el estadio estará repleto, porque el hincha de River nunca dejó de apoyar".

Así las cosas, River quedó en lo más alto de la clasificación con 54 unidades y una diferencia de 10 sobre el escolta Talleres, que este lunes deberá enfrentarse como local al comprometido Unión. Una derrota del conjunto cordobés definirá el torneo en favor del Millonario.



La T buscará en el estadio mundialista Mario Alberto Kempes una nueva victoria ante el Tatengue de Cristian "Kily" González que lo afiance en el segundo puesto de la Liga Profesional.

El equipo de Javier Gandolfi viene de superar a Sarmiento en Junín y necesita seguir sumando para clasificar a la Copa Libertadores 2024.

Si Talleres gana o empata, River tendrá que esperar hasta el sábado próximo, cuando reciba a Estudiantes de La Plata, para intentar una nueva coronación en el fútbol argentino.