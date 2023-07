Estudiantes de La Plata visitará este martes a Barcelona de Ecuador, por la ida de la serie de la Copa Sudamericana que otorga un lugar en la próxima instancia.



La revancha será el martes 18 de julio en el estadio UNO de La Plata y el ganador avanzará a octavos de final de la Sudamericana, donde espera Goiás de Brasil.



Esta serie eliminatoria comenzará a las 19 en Chile con el cruce entre Colo Colo y América de Minas Gerais, mientras que en el último turno, a las 21.30, Corinthians recibirá en San Pablo a Universitario de Perú.

El Pincha clasificó a esta instancia de repechaje luego de terminar segundo e invicto en el Grupo C con 14 puntos, pero con menor diferencia de gol que el líder Bragantino de Brasil.



El equipo dirigido por Eduardo Domínguez se presentará en Guayaquil con la importante baja del defensor Zaid Romero, quien sufrió un esguince de tobillo derecho ante Racing, por la Liga Profesional.



Barcelona de Guayaquil es uno de los terceros que "bajó" de la Copa Libertadores y se jugará la posibilidad de seguir en la Sudamericana.



El equipo amarillo ganó un solo partido de seis en el Grupo C que compartió con Palmeiras, Bolívar y Cerro Porteño.



Hace un mes el equipo es dirigido interinamente por Segundo Castillo y Pablo Trobbiani, hijo de Marcelo y ex jugador de Boca Juniors, quienes asumieron tras la renuncia del cordobés Fabián Bustos.



El equipo está en medio de la pretemporada y no compite desde el pasado 29 de junio, cuando cerró su participación en la fase de grupos de la Libertadores.



En la posible formación titular estarían los argentinos Javier Burrai, Luca Sosa y Francisco Fydriszewski, más el ecuatoriano Fernando Gaibor (ex jugador de Independiente).



El partido se jugará desde las 21 (TV: ESPN y Star+) en el estadio Monumental de Guayaquil.