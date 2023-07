Wimbledon tendrá la final esperada por todo el mundo del tenis: el serbio Novak Djokovic, campeón vigente y número dos del mundo en el ranking ATP, y el español Carlos Alcaraz, número un del escalafón, definirán este domingo en Londres la final del tercer Grand Slam de la temporada, con el condimento especial de que también estará en juego el primer lugar del ranking.

Con un tenis de alto nivel, pero sobre todo con una precisión quirúrgica para golpear en los momentos decisivos del match, Djokovic venció en primer turno al italiano Jannik Sinner (8) por 6-3, 6-4 y 7-6 (7-4) en dos horas y 46 minutos, y clasificó a su novena final en este Grand Slam. El serbio, siete veces campeón en el All England, busca su quinta coronación consecutiva, para emular al sueco Bjorn Borg, dominador entre 1976 y 1980, y el suizo Roger Federer, campeón entre 2003 y 2007. Alcaraz, de 20 años, derrotó en la otra semifinal al ruso Daniil Medvedev por triple 6-3, con un punto final de extraordinaria definición por parte del tenista nacido en Murcia.

En el encuentro que arrancó la jornada, Djokovic aprovechó sus ocasiones y puso un marcador mucho más sencillo de lo que fue el desarrollo del encuentro. El italiano, por el contrario, no supo capitalizar las oportunidades que generó y lo pagó con la derrota. Incluso, el mejor ejemplo fue el tercer set, cuando dispuso de dos sets points para descontar, pero no los aprovechó y Djokovic forzó el tie break, donde mostró toda su personalidad para cerrar el partido. "El tercer set podría haber sido para él, falló algunos golpes y me permitió ir al desempate. Siento mucha motivación y estoy inspirado para jugar el tenis que amo", afirmó el serbio tras su victoria sobre el italiano, al que ya había vencido el año pasado en cinco sets.

Djokovic, de 36 años, suma 7.595 puntos en el ranking mundial y se mantiene por debajo de Alcaraz (7.675), pero el ganador del domingo se quedará con el premio a partir del lunes.

El español, en tanto, mostró su mejor versión para superar a Medvedev en tres sets y llegar a su primera final de Wimbledon. De esta manera, buscará tomarse revancha de lo sucedido en Roland Garros, cuando cayó en cuatro sets ante Djokovic después de sufrir fuertes calambres en las dos piernas.