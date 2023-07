El actor de Hollywood y humorista estadounidense Jamie Foxx rompió el silencio después de varios meses y habló sobre su estado de salud en un emotivo video, tras haber sido internado de urgencia a mediados de abril en la ciudad de Atlanta. Además, agradeció a su familia por protegerlo y a sus seguidores.

Foxx, de 55 años, publicó un video en su cuenta de Instagram en donde contó que tuvo una “complicación médica”, aunque no ahondó en detalles. Aunque sí dio indicios de su gravedad: “No quería que me vieran de esa manera. Quiero que me vean riendo, divirtiéndome, de fiesta, contando un chiste, haciendo una película o un programa de televisión. No quería que me vieran con tubos saliendo de mí y tratando de averiguar si me salvaría”.

En ese sentido, el ganador de un premio Óscar por su interpretación de Ray Charles en la biopic del artista del soul y gospel agradeció en su publicación: “Mil millones de gracias a todos. Ha sido un largo camino, pero todas las oraciones, grandes personas y Dios me ayudaron a sobrevivir”.

La internación de Foxx había sido confirmada por su hija, Corinne, el pasado 12 de abril. A mediados de mayo, la joven anunció que su padre había salido del hospital “hace semanas”. Sin embargo, el actor no se había referido al tema hasta ahora.

Jamie Foxx agradeció a su familia y dijo que ya está listo para volver a trabajar

“Sé que mucha gente esperaba o quería escuchar actualizaciones, pero para ser honesto, simplemente no quería que me vieran así”, afirmó Foxx en su video de 3 minutos. Para ilustrar aún más el sufrimiento por el que debió pasar, precisó: “Fui al infierno y volví”.

En estos meses se acrecentaron los rumores sobre la posibilidad de que el músico y humorista hubiese quedado ciego o paralizado. Frente a esto, tranquilizó: “Como pueden ver, los ojos funcionan, los ojos funcionan bien. No estoy paralizado”, mientras movía sus ojos.

Además, el actor también confirmó que, aunque hubo “baches” en su recuperación, ya está en condiciones de regresar a su trabajo. Al momento de su complicación médica, Foxx se encontraba filmando Back In Action, una película de Netflix, junto con Cameron Diaz.

También agradeció a su familia. “Mi hermana, Deidra Dixon, y mi hija, Corinne, me salvaron la vida”. Así, profundizó: “No puedo decirles lo bien que se siente que mi familia intervenga de esa manera. Saben que lo mantuvieron hermético, no dejaron escapar nada, me protegieron y eso es lo que espero que todos puedan hacer en momentos como estos”.

En esa línea, Foxx comentó: “Amo a todos y amo todo el amor que recibí. Si me ven fuera de ahora en adelante y de vez en cuando rompo a llorar, es solo porque ha sido difícil. Estuve muy enfermo, pero ahora recuperé mis piernas, así que me acompañarán”.

El ganador del Oscar recbió distintos mensajes de apoyo de reconocidas personalidades. Entre ellas, el actor Michel B. Jordan que comentó: “Te amo hermano”. O la actriz Viola David, que escribió: “Dios es bueno”; o Salma Hayek, quien le comentó: “Tu luz es indestructible, mi querido amigo”.

