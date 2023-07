El "Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora" se conmemora todos los 25 de julio desde 1992. Esta fecha tiene como objetivo reconocer y visibilizar la lucha y las contribuciones de las mujeres afrodescendientes en América Latina, el Caribe y en la diáspora africana en todo el mundo.

Fue establecido durante el Primer Encuentro de Mujeres Afrolatinoamericanas y Afrocaribeñas, que se llevó a cabo en República Dominicana. En ese encuentro se acordó la importancia de establecer un día dedicado a destacar la experiencia y la identidad de las mujeres afrodescendientes.

El feminismo negro existe como contracara del feminismo blanco, y viene a denunciar un enunciado que pareciera inclusivo hace décadas pero no lo es. Cuando se habla de las mujeres está cada vez más claro que no se está hablando de todas las mujeres, de ser así los avances en materia de derechos hubiesen llegado a todos los territorios, sino igual, al menos de manera más equitativa. Al decir de Patricia Hill Collins, socióloga afroestadounidense ”El feminismo negro se basa en el reconocimiento de que el sistema de dominacion de género que oprime a las mujeres no es un sistema único y monolítico”.

Las mujeres que conmemoramos en este día tienen una experiencia de vida atravesada por diversas formas de discriminación y racismo. Es urgente hablar de esto en todos los espacios cotidianos, en el trabajo, las escuelas, los barrios…solo así se erradicará al menos la idea de que somos todas iguales y se podrá actuar en lo concreto, desde una visión situada, borrando ese ideal de igualdad propio del feminismo mainstream. Este ya queda obsoleto en su capacidad de análisis de la compleja realidad que nos toca vivir en un mundo derechizado, neoliberal, que afecta más a las poblaciones y comunidades racializadas.

La historia de lucha organizada de mujeres de las comunidades negras no comienza con el feminismo; comienza desde la lucha por la emancipación, hace más de 500 años. Así, esta fecha busca visibilizar sobre las problemáticas específicas de las mujeres afrodescendientes, experiencias en las que racismo y patriarcado se articulan cómo piezas que encajan perfectamente, para dar lugar a fenómenos como la hipersexualizacion, altas tasas de violencia sexual, de precarización laboral y de pobreza estructural.

En el marco del Encuentro internacional que tuvo lugar en 1992 fue que se terminó por crear la Red de Mujeres Afrolatinoamericana, Afrocaribeña y de la Diáspora (RMAAD). Este espacio se planteó diversos objetivos, pero desde ya el principal era enaltecer las voces de las mujeres afrodescendientes y mejorar sus condiciones de vida. Fueron quienes impulsaron la institucionalización de este día que señalamos hoy. Pero hay que decirlo, no alcanza con el día de…la visibilización es un mecanismo necesario pero insuficiente en su capacidad de transformación. Desde Negrx en esta fecha nos hacemos eco del pensamiento al respecto de una de las creadoras de la RMAAD y referenta, Ochy Curiel, y señalamos la importancia de ampliar el panorama de los movimientos internacionales, que lejos de luchar contra las verdaderas causas del racismo y las diferentes desigualdades, lo que hacen bajo el manto de la institucionalización es enaltecer personas individuales. El feminismo negro, antirracista, es por sobretodas las cosas, una invitación a crear igualdad y equidad de manera colectiva.