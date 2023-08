En el tramo final de la campaña electoral, el precandidato presidencial de Unión por la Patria, Juan Grabois –que competirá en las Paso de la coalición oficialista con Sergio Massa--, recorrió junto al ministro de Justicia bonaerense Julio Alak el Polo Industrial del Penal de Olmos dónde se fabrica el kit del Programa Qunita Bonaerense. Grabois, que cerrará su actividad proselitista el miércoles con un acto en el estadio porteño Malvinas Argentinas, también lanzó a través de las redes sociales su propuesta de "medio millón de terrenos y alquileres justos" para hacer frente al déficit habitacional.

"Hoy estuve con Julio Alak, viendo el extraordinario trabajo que viene llevando adelante el Ministerio de Justicia en torno a la cuestión penitenciaria. El trabajo y la formación dentro de los penales y su continuidad cuando los internos salen en libertad no es solamente una cuestión de dignidad humana, no es solamente seguir el Evangelio, sino que es la mejor política de seguridad posible", afirmó Grabois sobre la recorrida que realizó junto al ministro y también precandidato a intendente de La Plata por UxP.

En consonancia con sus propuestas para abordar la problemática de seguridad, y con los indicadores bonaerenses, el precandidato a Presidente sostuvo que "la reducción de 20 puntos porcentuales de la reincidencia carcelaria son miles y miles de víctimas menos".

Mientras tanto con un spot difundido a través de las redes sociales planteó que "en la Argentina faltan muchas cosas, pero tierra sobra". Y el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) puso el foco en la problemática habitacional.

"Una de nuestras principales propuestas es que cada familia, cada persona pueda acceder a un terreno con agua, cloaca, con todos los servicios para ir de a poquito construyéndose su casa”, postuló Grabois y explicó la metodología para llevarlo adelante: “El Estado puede utilizar las tierras fiscales, nacionales, provinciales y municipales que están en desuso o incluso comprar tierra privada. A partir de ahí, crear un barrio digno con escuelas, plazas, calles. No vale tanto y no es tan difícil. Los terrenos pueden ser de entre 250 y 500 metros cuadrados y estar a no más de 30 kilómetros de los centros urbanos. Lo estudiamos al detalle”, aseguró en el spot.