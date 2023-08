La madre de la mujer detenida acusada por la sustracción de una beba en el Hospital de Tartagal, se encadenó este viernes en la Ciudad Judicial norteña pidiendo la liberación de su hija.

Roxana Morán es madre de Andrea Pérez, detenida el 18 de julio pasado y, por el momento, la única acusada de la sustracción de una beba del Hospital Juan Domingo Perón, de esa ciudad. La niña fue sacada del área de Pediatría del Hospital el 14 de julio a las 7 de la mañana y, día y hora en que, según asegura el padrastro de la joven detenida, Cándido Mansilla, ella se encontraba en su casa.

“Ese día al mediodía nosotros (Morán y Mansilla) nos vinimos (a Tartagal) al mediodía y dejamos a mi hija (Pérez) con sus hermanos más chicos y sus otros tres hijos”, dijo en hombre en diálogo con Salta/12.

“No tenemos un abogado”, afirmó al indicar que no existe posibilidad de pagar un letrado particular, por lo que dependen de la defensa oficial. Se supo que la defensora Lorena Babicz había presentado un pedido de liberación pero fue denegado por el juez a cargo de la causa, Héctor Mariscal Astigueta. La defensa quedó luego en manos de la otra defensora oficial, Natalia Pagani.

Mansilla afirmó que la protesta se produjo porque se había comprometido una audiencia con los referentes de las comunidades que insisten con la liberación de la joven de 23 años. Entre otras razones, porque es madre de tres niños de 2, 4 y 8 años.

“La nena de dos años llora todo el tiempo y pregunta por su mamá”, contó Mansilla. Y volvió al reclamo de que en el proceso penal intervenga una traductora wichí como se había solicitado desde el principio y que fue recomendado incluso por el Comité Provincial contra la Tortura .

Según lo indicado por fuentes judiciales, el secretario del Juzgado de Astigueta atendió a los referentes de las comunidades para responder las inquietudes.

Respecto de la intérprete, se afirmó que en la “audiencia de control de legalidad no es necesario que cuente con traductor porque no se le pregunta nada vinculado a la acusación”. Si bien reconocieron que hubo una nueva audiencia en la Fiscalía, aseguraron que “la defensa no objetó ni hizo reserva de nada”.

“A nosotros nos dijeron que ella no necesitaba intérprete porque entiende perfectamente el castellano”, contó Mansilla a referirse a algunos intercambios que se dieron a nivel judicial a raíz de este pedido. Habían solicitado además que adelanten la audiencia próxima, prevista para el viernes 18 de agosto. "Es mucho tiempo para esperar", acotó.

La familia de la detenida insistió además en que las imágenes exhibidas por la Unidad Fiscal conformada por Lorena Martínez, Pablo Cabot y Rafael Medina como parte de la prueba que incriminaría a Pérez, muestran en realidad a una mujer que “es criolla” y no la joven detenida.