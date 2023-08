Primera conversación por Whatsapp entre una hermana y su hermano después de las PASO.

-¿Nos juntamos el domingo?

-¿Para qué?

-¿Cómo para qué? ¿No somos familia?

-Si, pero ya me imagino cómo estás y para qué querés juntarte…

-No sé a qué te referís.

-Yo sí sé.

-???

-Para cagarnos a pedos, para descargar tu odio porque el mundo no piensa como vos. para que termine todo mal y estemos otra vez seis meses sin hablarnos.

-¿Por qué tendría que cagarlos a pedos a vos, a tu marido y a tu hijo? ¿Están culposos por algo?

-No te hagas el gil. Vos sabés bien.

-¿Qué?

-Yo no hablo de política, cortala. El único que trae esos temas a la familia sos vos, que estás obsesionado, no sé qué carajo te pasa.

-Me pasa que la política moldea nuestra vida, nuestras posibilidades, nuestro futuro. No ver eso es de necios o ignorantes.

-Ya empezaste a insultarme… Pero decime… ¿Qué futuro tenemos con cuatro años más de este gobierno?

-No estamos discutiendo una reelección. Ni voy a elogiar las chingadas del gobierno, ni la inflación, ni el dólar que se dispara. Lo que digo es que todo esto puede tener arreglo. En cambio si directamente buscás que la gente esté mal, olvidate.

-¿Cómo sabés? ¿Tenés la bola de cristal?

-No hace falta, basta con observar un poco y sacar conclusiones.

-Me olvidaba que sos el inteligente de la familia. El único inteligente. Menos mal que te tenemos.

-¿Sabés cuánto valen los remedios de mamá?

-Mucho. Si todo aumenta, todo el tiempo...

-Vamos de nuevo, no quise ofenderte. No quise discutir. Perdoname.

-Bueno, perdonado. ¿Qué tienen que ver los remedios de mamá?

-¿Sabés o no cuánto valen?

-No, ni idea. Puedo averiguarlo. ¿Por qué tanta insistencia?

-Porque en seis meses los vamos a tener que garpar vos y yo. Y si no los podemos garpar, mamá se muere.

-Siempre tan fatalista. No sé cuánta guita por mes son, pero sea lo que sea, yo no estoy en condiciones de hacerme cargo de la mitad de los remedios. ¿Pero por qué tendríamos que garparlos si los cubre PAMI?

-Porque puede venir un gobierno que promete un ajuste brutal del gasto, y chau cobertura de PAMI. ¿No es una buena razón?

-El ajuste lo van a pagar los políticos chorros. Yo laburo, vos también, mamá laburó toda su vida. Tiene bien ganados sus remedios. Dejate de joder.

-No estoy jodiendo. Yo pensé que lo votaron porque antes hicieron números. O que están pensando en matar a la vieja para heredarla, pobre.

-No es gracioso… Explicame porque sigo sin entender qué me querés decir.

-El mayor gasto del Estado argentino no son gastos reservados, contratos, viáticos ni choferes de funcionarios. Eso para el presupuesto nacional es una migaja. Menos que eso. El “gasto” verdadero son las jubilaciones, los sueldos, la infraestructura, las rutas... ¿Ahora entendés?

-Sí. Los sueldos de los ñoquis. Que se jodan por no laburar.

-Algún ñoqui habrá, pero la mayoría de los sueldos son para la maestra de mis hijos, la enfermera de PAMI que atiende a mamá, el policía que nos cuida.

-¿Nos cuida? ¿En qué planeta vivís?

-En el mismo que vos, y me preocupa lo mismo que a vos. ¿Bajarle el sueldo a la policía va a mejorar la seguridad?

-No. ¿Pero de dónde sacás que Milei va a hacer eso?

-De sus declaraciones de campaña, de su plan de gobierno. ¿Lo leíste?

-Ya sabés que no me interesa la política… ¿Dice que va a bajar los sueldos de maestros y policías?

-Dice que va a cerrar el Banco Central, que va a detonar el aparato productivo, que va a detonar la recaudación. Entonces, con menos recaudación, ¿va a pagar mejores o peores sueldos el estado?

-Bueno, menos empleo público, más empleo privado. Sería mejor.

-Para que haya más empleo privado, tiene que haber más inversión, más mercado. Si hay menos guita en la calle, ¿hay más o menos incentivos a la inversión y el empleo? En las crisis, ¿los negocios abren o cierran?

-No me lo recuerdes, que la vieja estuvo todo 2019 con el local vacío. Y sin ese alquiler, con la jubilación no llega ni al día 20.

- Te juro que no quería hablar de política. No quiero hablar de política y mirá dónde terminamos.

-Por eso mismo, tenés razón. No hablemos de política, hablemos de la familia que es más importante.

-¿Querés heredar a mamá?

-No, pelotudo. Sus nietos la adoran. Si le pasara algo, sería una tristeza para los chicos.

-Cierto… ¿Entonces?

-¿Entonces qué?

-¿Comemos todos juntos el domingo o no?

-Puede ser. No me preguntaste a quién voté.

-No necesito preguntarte. Lo sé.

-Otra vez. No podés evitarlo, genio.

-Perdón.

-Además, no sabés un carajo. Martincito votó a Milei, muy ilusionado. Martín y yo ni fuimos.

-Tenés razón. Disculpame. ¿Pasta casera o asado?

-¿Asado? ¿Tan bien te va? ¿O vendiste dólares?

-Es un día especial. Además, ahora cada asado se disfruta el doble, pensá que puede ser el último.

-Y, sí. La verdad, lo de este gobierno es un desastre.

-El desastre lo dejó Macri, te lo dije mil veces. Estos tratan de desactivar la bomba atómica como pueden. Y no creas que soy un fanático y digo que siempre hagan todo bien.

-¿En serio vos crees que la desactivaron? Yo creo que la detonaron.

-Eso lo puede decir Martincito, que en el 2001 estaba en tu panza. Pero vos no sos una nena, lo viviste y sabés que existen infiernos mucho peores. Esto es un purgatorio.

-¿Y eso es consuelo? ¿los tengo que votar porque hay cosas peores?

-Hace lo que te parezca. Yo los voto porque recuperamos el empleo. Falta recuperar el salario, que es una cuenta pendiente, por eso la gente está enojada. Pero si no recuperábamos primero el empleo, nunca íbamos a recuperar el salario. Además, vos lo sabés, es mucho más fácil y rápido destruir que construir. ¿Cuánto laburo te llevó el locro del 9 de julio?

-Todo el sábado y la mañana del domingo en la cocina. Se lo devoraron en un rato, ¡Desesperados!

-A eso me refiero… ¿Entonces? ¿Vienen o no?

-Está bien. Llevamos el vino.

-Ojalá venga Martincito también.

-Le digo, pero no te aseguro nada.

-Ok. Te mando un beso.