Massa con un ojo en las cuentas y otro en la campaña

Por Melisa Molina

El ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, tras la devaluación del lunes, anunció que implementará medidas que intentarán mejorar la situación salarial de los trabajadores. Lo dijo el miércoles y lo volvió a repetirlo ayer: "Me tuve que encargar cuatro días de estabilización la macroeconomía; otros cuatro de la estabilización de precios y una vez que sepamos cuánto se perdió vamos a decirle a los trabajadores: esto es lo que perdiste, yo te lo voy a compensar". En esa línea, el ministro candidato explicó en una entrevista que "de acá a una semana tiene que haber suma fija, mejoras para la AUH, del sistema de crédito y otras medidas". Además de los acuerdos de precios, Massa anunció que "hasta el 31 de octubre no habrá más aumento de naftas", e indicó que su responsabilidad es "darle previsibilidad" al país; volvió a decir que no va a "soltar el timón en medio de la tormenta", adelanto que habrá medidas para el sector informal, y que va a estar del lado de los trabajadores "en la puja distributiva". Por último aclaró: "No vengan con el verso de que esto es el 'plan platita', porque lo que vamos a hacer es compensar el daño que nos impuso el Fondo".