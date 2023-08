Carlos Tevez asumió este martes al frente de Independiente, contó detalles de cómo fue su primer entrenamiento al mando del club y se refirió al deseo de contar con Carlos Izquierdoz, a quien considera prioridad absoluta para el armado de su equipo en la Copa de la Liga Profesional, de cara a lo que será la lucha por la permanencia.

"Sé muy bien donde me meto. Independiente es un grande dormido, me motiva eso. Siempre voy para adelante, creo plenamente en los jugadores y en mi capacidad. Es una parada brava, me encanta porque o tocás el cielo o tocás la tierra. No tenés un parámetro medio, y hay que estar preparado para eso. Es un desafío para mí como entrenador, y creo que para el club también", aseguró a TyC Sports el ex DT de Rosario Central, y contó cuál será la premisa en las trece finales que le quedan al Rojo: "Hay que sacarnos los zapatos de baile y ponernos los tapones altos. Conmigo van a jugar los que se tiren de cabeza".

Tevez habló sin ambages y detalló cuál fue la respuesta de los futbolistas: "Me encontré con un plantel golpeado. Creo que la charla que tuvimos todos juntos fue muy buena, y acá empieza un progreso muy importante para el club. Pedí que haya mucha unión, porque de esto se sale todos juntos. La energía hoy es otra. Fue un entrenamiento muy intenso, los chicos no estaban acostumbrados a esto. La recepción de los jugadores fue muy buena y fui claro con ellos: el que no está subido al tren, tiene la puerta abierta para irse".

Sobre posibles refuerzos, Carlitos dijo que quiere a Izquierdoz, el zaguero de 34 años que fue capitán de Boca y con el que ganó tres títulos. "Cali es mi prioridad. Es un jugador de experiencia. No tenemos tiempo, necesitamos gente que venga y se ponga una camiseta que hoy pesa muchísimo, más en esta situación. Después es obvio que hay otros nombres", explicó sobre el actual defensor de Sporting de Gijón.

Y al respecto, abundó: "Las negociaciones son muy finas. Solamente le digo al hincha de Independiente que él tiene ganas de venir y eso para mí es importantísimo. Yo soy muy optimista y creo que si los planetas se alinean, podemos tener al Cali; él tiene mucha experiencia, se va a poner la camiseta y va a dar la vida por Independiente".



Cabe señalar que uno de los grandes méritos que tuvo Tevez en su paso por Rosario Central fue la utilización de juveniles, ya que Facundo Buonanotte, Alejo Véliz y Gino Infantino fueron potenciados y generaron un importante rédito económico al club de Arroyito.

En Independiente también hay muchos jóvenes. Pero Carlitos cree que la situación es distinta: "Los chicos tienen que crecer muy rápido. Ponerse esta camiseta en esta situación no es nada fácil. Hablar de proyecto con juveniles hoy es una equivocación. Es no entender la situación. Independiente es un grande peleando el descenso. La gente lo que quiere es ganar".

En este punto, el ex jugador de Boca, Manchester United, Juventus, West Ham y Manchester City confió: "Va una sola fecha, nosotros lo que queremos es pelear el campeonato. Esta camiseta manda que pelees todo lo que juegues. Es la mentalidad que uno, como entrenador, tiene que hacer creer a los jugadores", dijo sobre el objetivo de meterse dentro de los cuatro mejores de la Zona A para intentar cortar la sequía de casi 21 años sin gritar campeón en el plano local.

Sin embargo, Independiente debe enfrentar a rivales directos por la permanencia como Vélez, Gimnasia y Huracán de manera consecutiva. Y Tevez es optimista con la meta: "Tienen que ser los nueve (puntos). Yo pienso ahora en Vélez, un equipo que está trabajado y que vendrá a jugar con la desesperación nuestra. Será un partido muy complicado, donde tendremos que tener la cabeza muy fría para pensar la estrategia en esta semana", asumió el entrenador de 39 años.

De todos modos, remarcó: "Les dije a los dirigentes que yo no soy la salvación de nadie, pero sí vengo a ayudar a Independiente, porque es lo que siento. Puedo hacerlo y tenemos que empezar a armar un grupo de trabajo donde todos tengamos la misma línea, que es lo más difícil. A Independiente lo salvamos entre todos. Voy a estar 24/7 por este escudo para tratar de sacarlo adelante", enfatizó.

Por último, Tevez aseveró: "El hincha de Independiente tiene que entender que acá no estoy de joda; acá pongo en juego mi apellido. No vengo a ganar plata. Esta situación del club hace que toda la responsabilidad la tenga yo. Y no tengo problema en asumirla", concluyó.