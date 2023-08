El juvenil Valentín Barco, una de las figuras de Boca Juniors, tiene una lesión muscular en el cuádriceps izquierdo y es muy difícil que llegue al partido desquite del próximo miércoles ante Racing, por la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores de América.



El parte oficial del cuerpo médico del club que Boca emitió señala que Barco tiene una "lesión muscular grado 1/2 del músculo psoas ilíaco izquierdo". El volante de 19 años, quien se retiró del campo de juego a los tres minutos del segundo tiempo con lágrimas en los ojos, se hizo estudios por la mañana.



Según dijeron a Télam allegados al cuerpo técnico de Boca, a pesar de la lesión el futbolista no estaría descartado para la revancha. Si bien piensan que es difícil, no creen que sea imposible que al menos pueda estar en el banco de suplentes en Avellaneda.



En tanto, el entrenador Jorge Almirón ordenó una práctica de fútbol y paró un posible equipo para visitar a Sarmiento el próximo domingo, por la Copa de la Liga Profesional.



En el ensayo estuvieron aquellos jugadores que no jugaron contra Racing o lo hicieron pocos minutos, y seguramente este conjunto alternativo -con la posibilidad de contar con algún titular- sea el que juegue el fin de semana en Junín.



El equipo formó con Javier García; Marcelo Weigandt, Bruno Valdez, Facundo Roncaglia, Marcelo Saracchi; Ezequiel Bullaude, Jorman Campuzano, Juan Ramírez; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto, Lucas Janson.

En tanto, el entrenador Almirón aclaró que la revancha de la semana próxima en la cancha de Racing, "también se afrontará buscando el triunfo".

"Los arbitrajes en la Copa Libertadores son todos parecidos porque se juega de una manera especial, así que no me detengo mucho en esos detalles", apreció sobre el juez brasileño Wilton Sampaio. Y advirtió que "lo concreto es que no se pudo ganar jugando mano a mano durante todo el partido. Pero en síntesis nosotros tuvimos las situaciones más claras y dominamos en la mayor parte del encuentro".



"La disposición táctica tuvo que ver con la forma de jugar de Racing, que maneja bien la pelota y nosotros se la teníamos que quitar en el medio, cosa que logramos, para después expandir el juego por los costados", completó.

El entrenador de Racing, Fernando Gago, por su parte, sostuvo que “por momentos" se quedó "conforme por cómo se jugó el partido” en la conferencia de prensa ofrecida luego del encuentro. “El resultado es relativo, podemos decir que fue bueno, pero también malo porque queríamos la victoria. Ahora jugamos en nuestra casa y tendremos la oportunidad de aprovechar ese factor”, resaltó.