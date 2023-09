La senadora bonaerense del Frente de Todos, María Teresa García, desmintió este jueves que exista una pelea entre el gobernador Axel Kicillof y el diputado nacional Máximo Kirchner, tal como circuló anoche en redes sociales.



“En absoluto están peleados. Las únicas menciones que se hicieron a referencias concretas a Sergio Massa y Axel Kicillof fueron en el sentido de que la provincia de Buenos Aires es una parte importante del electorado y que sigue siendo la locomotora del 22 de octubre”, comentó por AM750.

Grupo Octubre · María Teresa García en diálogo con La García

Al mismo tiempo, aseguró que se enteró de los rumores anoche leyendo las redes sociales, pero aclaró que “de ningún modo” es cierto. “En ningún momento se hizo referencia a eso en la reunión”, enfatizó.



La idea de la pelea comenzó a difundirse después de que Máximo le respondió al gobernador luego de que la semana pasada planteó que el campo popular debe "componer una nueva canción" más allá de las referencias de "Perón, Evita, Néstor y Cristina".

Ante esto, el diputado nacional contestó: “Yo no me dedico a la música, soy militante y dirigente”. A la par, consideró que, "más allá de los pentagramas, hay que fijarse muy bien en la gestión de gobierno, eso es lo que importa para que no haya confusiones".

Qué se habló en el Consejo del PJ bonaerense

Entrevistada por La García, la senadora explicó que en Consejo del PJ bonaerense en La Plata estuvieron presentes todas las secciones electorales. Y que allí hubo una breve reseña de cómo funcionó la ingeniería electoral y luego cada sección planteó cuál fue su estrategia electoral y cuál es su estrategia para adelante.

“Mucha opinión respecto a la necesidad de que la campaña esté anclada en la relación con la gente. Reforzar el vínculo con cada comunidad. El Presidente cerró el plenario planteando que en la provincia se va a ganar y que va a ser la locomotora para ganar la nación”, reveló Teresa García.

A lo que añadió: “Algunos dirigentes contaron cuáles son sus estrategias y se analizó el nuevo cronograma electoral. Hubo referencias a las decisiones que tomó Sergio Massa. Primero, en cuanto al piso de Ganancias. Y ya teníamos algún anticipo del anuncio de ayer a la tarde. Se analizó qué significaban estas medidas”.

En este contexto, finalizó: “Sergio Massa tomó la conducción de Economía sin dólares, hubo que negociar con el Fondo en términos muy fuertes en cuanto a las exigencias. Sin embargo, llegamos a la elección con una economía equilibrada”.

“Esto no quiere decir que no sea consciente de lo que significa un 12,4% de inflación y el aumento de alimentos. Pero todo predecía que iba a ser peor. Creo que se logró estabilizar la economía. Buenos Aires acompaña con una fuertísima gestión. Creo que eso es lo que valora la gente”, concluyó.