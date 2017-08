Una serie de hechos policiales menores ocurridos en los últimos días generaron un clima enrarecido en la provincia de Buenos Aires, que desde las usinas de Cambiemos se intentó asociar al kirchnerismo con actos intimidatorios, acciones de “terrorismo” debido a la desaparición de Santiago Maldonado y un “clima de violencia generalizado”. Se trata de una molotov lanzada contra el anexo de la Legislatura bonaerense, un incendio de dos bidones de nafta ubicados dentro de dos autos frente al Ministerio de Seguridad bonaerense y la misteriosa desaparición de Oscar Alvarenga, un colaborador del titular de esa cartera, Cristian Ritondo. “Hacen de la violencia un culto”, dijo ayer Ritondo, quien repitió el libreto sobre la supuesta “lucha contra las mafias” de la gobernadora María Eugenia Vidal.

Según se puede ver en videos que circularon por las redes sociales, el jueves por la noche dos vehículos se incendiaron en el estacionamiento ubicado en la calle 2, entre 52 y 53, de La Plata. En esa cuadra no sólo funciona el ministerio de Ritondo sino también la jefatura de la Policía Bonaerense. Se encontraron en el mismo lugar otros bidones con material combustible, mecheros y pólvora, que tendrían como intención expandir el fuego a otros vehículos, lo que no sucedió. Ninguno de los artefactos era de elaboración sofisticada por lo que resulta poco probable la versión oficial sobre un intento de “atentado”. Además, por el ángulo en el que fue grabado uno de los videos, la filmación pareciera haber sido realizada desde el primer piso del edificio, donde funciona la jefatura policial. Además, quienes conocen el ministerio saben que en la puerta se encuentran apostados policías, que no advirtieron la colocación de los bidones y que, en última instancia, no habrían actuado velozmente para sofocar el incendio.

En el caso de la bomba molotov lanzada contra el anexo del Senado provincial, el hecho ocurrió durante una manifestación para reclamar por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Bomberos desactivaron el principio de incendio y sólo constataron la rotura de algunos vidrios. Las paredes quedaron pintadas con las palabras “anarquía, anarquía” y “muerte al estado”.

Según la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se produjeron “no menos de diez episodios en el último mes”, lo que para ella indica que existe “un clima de violencia generalizado”. En paralelo, desde las redes sociales, cuentas vinculadas al macrismo lanzaron el hashtag #DejaDePonerBombasCFK.

En este contexto, el gobierno provincial difundió que desde el martes a la madrugada se encuentra desaparecido el ex policía bonaerense Oscar Alvarenga. Al día siguiente, su auto, una Chevrolet Tracker, es identificada por los puestos de control que registran las patentes. Se trata de un caso extraño porque no se pidió ningún tipo de rescate, no hay amenaza de por medio, ni trabajaba en ningún caso delicado.