Las películas más buscadas en Netflix por la audiencia argentina en los últimos días provienen de Hollywood, Bollywoood y Nolywoood, los grandes tanques productores de films: Estados Unidos, la India y Nigeria, en este último caso, menos conocido, que se posiciona como la fuerza del cine africano, no tan visto de este lado del mundo.



Y es tan variado el gusto local, como la oferta. Veamos. Netflix viene incorporando películas taquilleras que ya tienen sus años y no por eso dejan de ser exitosas en el streaming. Acaba de subir "Día de las madres", de 2016, con Jennifer Aniston y Julia Roberts.

"La libreta negra", un producto de Nolywood, un policial con mucha tensión y mucha acción, que algunos medios la mencionaron como el “John Wick nigeriano", en comparación a esa saga. "Sospechoso X", viene de la India, un thriller que está captando la atención de los usuarios de la plataforma. Y sigue en alza en la audiencia "La probabilidad estadística del amor a primera vista", una comedia romántica británica, sobre un tema por demás transitado, pero que sigue siendo atractivo: el flechazo.

Las mejores películas para ver en Netflix

Día de las madres. Jennifer Aniston y Julia Roberts conforman la dupla de esta comedia con el sello de Hollywood. Se estrenó hace 7 años en los cines, con muy buenas críticas en su momento y que se posicionó en la plataforma de streaming como una de las más buscadas por la audiencia. Tener a "Mujer bonita" en cualquier elenco atrae público; lo mismo que a la ex "Friends". Pero además, en este caso, la película, en sus 118 minutos, entrelaza los géneros de la comedia con el drama y la convierte en un producto ideal para ver en familia.

Todo empieza cuando la vida de Sandy (Jennifer Aniston), entregada al trabajo y obligaciones, ve cómo su mundo se cae cuando su marido le pide el divorcio y se casa con una mujer mucho más joven que ella. La trama da un giro cuando se une con Miranda (Julia Roberts), la conductora de una importante cadena de televisión.

Libreta negra. Un policial que no deja nada sin mostrar, tanto en la intensidad de su trama particular como en el contexto social africano donde se desenvuelve la acción. Está dirigida por Editi Effiong y tuvo 1 millón de dólares de presupuesto, que es el más caro en la historia de Nigeria. Los medios compararon al film como la saga de "John Wick”, porque su protagonista es un exsicario que debe regresar al mundo criminal que había abandonado. El film se centra en la historia de Paul Edima, un diácono que decide hacer justicia por mano propia luego de que su hijo fue falsamente acusado de secuestro. Protagonizado por Richard Mofe-Damijo, Ade Laoye, Sam DedeRichard.

Sospechoso X. Se trata de un thriller escrito y dirigido por Sujoy Ghosh. La historia se centra en una madre soltera que se ve envuelta en un crimen; su vecino -un brillante profesor de matemáticas- decide ayudarla, pero un policía no descansará hasta descubrir la verdad. Esa es la sinopsis oficial de este policial. La película muestra cómo la vida de una persona puede dar un vuelco total cuando se ve implicada en un crimen. Protagonizada por Kareena Kapoor Khan, una de las figuras relevantes de Bollywood, hija de una superestrella del cine indio: Randhir Kapoor. Y está basada en la novela japonesa The Devotion of Suspect X (2005) de Keigo Higashino, tercera entrega de la serie literaria Detective Galileo.

La probabilidad estadística del amor a primera vista. Un film británico dirigido por Vanessa Caswill y basado en el bestseller homónimo de Jennifer E. Smith. La película toca una temática clásica del cine romántico: el amor a primera vista y las situaciones inesperadas que pueden hacer que dos personas se encuentren. Mucho más cuando ese encuentro es en ese "no-lugar" que es un aeropuerto. ¿Algo puede salir mal? La historia comienza en un vuelo a Londres, un vínculo entre dos desconocidos, la mala suerte termina separándolos. Acaso no para siempre. Protagonistas: Haley Lu Richardson, Ben Hardy, Jameela Jamil.



Netflix: cómo se mide el Top Ten

Cada martes, Netflix publica cuatro listas globales con el Top 10 de contenido de TV y películas: Películas (de habla inglesa), TV (de habla inglesa), Películas (de habla no inglesa) y TV (de habla no inglesa).

En estas listas, se ordenan los títulos según la cantidad de horas vistas por semana. Esto es, la cantidad total de horas que los suscriptores en todo el mundo vieron cada título —original o bajo licencia— de lunes a domingo de la semana anterior.



Además, comparte las listas del Top 10 de más de 90 países (los mismos que muestran los 10 más populares en Netflix), que también se ordenan según las horas vistas, pero en las cuales no se detallan la cantidad exacta por cada territorio.

