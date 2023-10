Desde Nantes

Después de una muy pálida actuación en el debut ante Inglaterra, a Los Pumas se le abrieron un montón de interrogantes. Jugar con uno de más durante casi todo el partido; perder 27-10 ante unos ingleses que no llegaban de la mejor manera a Francia. El seleccionado argentino quedaba en una posición más que incómoda.

Samoa y después Chile, fueron parte de la recuperación. El equipo de Cheika no convenció tanto contra los isleños, y ante Chile goleó en Nantes 59-5. Ahora está mano a mano con Japón, el rival contra el que se jugará la clasificación el próximo domingo en esta misma ciudad.

¿Qué puede pasar con Los Pumas? Sólo ellos lo podrán contestar dentro de una semana. La sensación es que tienen todo para pasar de ronda. Es más, deberían hacerlo, por historia, ranking y lo que hicieron en los últimos años, como por ejemplo, ganarle a los All Blacks, Inglaterra y Australia.

Sin embargo, el presente no es el mejor para el equipo de Cheika. Ante Chile mejoraron y golearon, pero era algo que se esperaba. Las diferencias entre ambos planteles son tan notorias, que no hay ningún jugador chileno en los principales equipos de Europa. En cambio, en Francia e Inglaterra, está lleno de argentinos.





Empieza la Copa

Francia 2023 mostró cuáles son las realidades de todos los países participantes. Quiénes son los que manejan el rugby y quiénes lo miran desde afuera. Los equipos emergentes, esos que en el ambiente se los denomina como Tier 2.

Argentina hace tiempo que se codea entre los mejores, juega el Rugby Championship, porque en 2007 se subió a un podio mundialista para colgarse la Medalla de Bronce. Así logró que le dieran un torneo anual para desarrollarse y competir de igual a igual contra la potencias.

Tras la pandemia tuvieron que barajar y dar de nuevo, los jugadores se tuvieron que ir afuera para juntarse cada vez que el seleccionado tuviera que jugar.





Los grandes candidatos y los que están de relleno

El rugby es un deporte de grandes diferencias. Lo conforman los que dominan el juego y los que completan el número cuando hay un Mundial. Sino que lo digan los países que se fueron con grandes goleadas, como Namibia o Rumania. Ni hablar de la que recibió Italia, equipo que hace 20 años juega el Seis Naciones y perdió por casi 100 puntos ante los All Blacks.

Los Pumas luchan desde hace tiempo por conservar un lugar de status. Sin la competencia que le daba el Súper Rugby, donde Jaguares en pocos años llegó a una final. Jugando muchos años de visitantes, cuando las fronteras no abrían por el covid, y ahora que los grandes equipos no quieran viajar porque sus aerolíneas ya no tienen vuelos directos.

¿Cuál es el valor que tiene el partido del próximo domingo ante Japón? En primer lugar, se juega por un pase a los cuartos de final. En segundo, Los Pumas vienen de quedar afuera en el 2019 luego de caer ante Francia en el debut, y después contra Inglaterra.

¿Que necesitan Los Pumas para pasar? Jugar mejor, ser más regulares y confiables. No caer en los pozos que los suelen complicar. Necesitan empezar a construir su propia historia y para eso tienen que pasar de fase.

Del resto, Irlanda, Sudáfrica, Francia y Nueva Zelanda siguen como máximos candidatos. El problema para ellos es que deberán eliminare entre sí por los cuartos de final. Del otro lado vienen Inglaterra, Gales y Fiji, que también llegan con expectativas. La Argentina busca su lugar en el mundo, como lo hizo durante muchos y lo quiere hace en Francia.

Del otro lado estará Japón, el equipo de la templanza, cambio de ritmo y velocidad. No tan envalentonado como en 2019, pero con las armas típicas para complicar al más empinado.

Los Pumas saben que todo depende de ellos. En pocos días se juegan una final y el futuro de un proceso que se inició hace muchos años.