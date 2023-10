El Teatro Argentino de La Plata inauguró “Velo de superficie”, la nueva exposición de la platense Andrea Castelli, que tansforma el espacio expositivo en un territorio fronterizo abierto a las preguntas estéticas y políticas. La muestra, como ya es habitual en la carrera de la artista, articula una extensa diversidad de medios y objetos, como cajas, fotografías intervenidas, textiles, iconografías varias y elementos sacados de la naturaleza sensibles al paso del tiempo. Técnicas mixtas, material de descarne, pegamento, resina o yeso atraviesan una silueta: puntilla, gasa, aplique ornamental. Después de una larga carrera en la danza contemoránea, la artista presenta su segunda exposición en el mismo año.

De formación bailarina, Castelli comenzó sus estudios a los siete años en el mismo Teatro Argentino de La Plata que hoy la recibe como artista plástica. De eso han pasado casi cincuenta años, y una trayectoria más que disruptiva en la cual se desempeñó como directora escénica, coreógrafa, docente, productora y fue recién luego de la pandemia que comenzó a compartir sus obras plásticas.

"Comencé estudiando danzas clásicas. En ese momento había como 300, 400 inscriptas. Esto antes del 77, que es cuando prenden fuego el edificio viejo. Ahí comienzan a funcionar los organismos en distintos organismos de la ciudad, y yo iba a una casa en 7 y 74, creo", recuerda Andrea sobre su historia con el Teatro Argentino. "Es revisitar un espacio que es el mismo pero no es el mismo, y todo lo que eso connota".

Es curioso que lo primero a destacar de la experiencia de Andrea con el Argentino, más allá de la de muchas jóvenes platenses, sea la relación el espacio. Porque justamente, la carrera de Castelli está absolutamente atravesada por el espacio: si bien se inició en la danza clásica, la consideró demasiado encorsetada para su mente libre, convirtiéndose en una de las grandes figuras de la danza contemporánea de nuestro país. Por poner un ejemplo de su trayectoria, es una de las creadoras del proyecto Museos en Danza, que trabaja la danza en espacios no convencionales, edificios históricos, monumentos, museos.

Una de las obras de "Velo de superficie".

En el año 2020, cuando el mundo se detuvo y la pandemia volvió peligrosa la presencia, desplegó su búsqueda hacia la escultura textil, el collage y otras experiencias visuales. Hace apenas unos meses, la artista presentó en el Museo de la Mujer de Capital Federal su primera exposición, “Vestidos Violentos”, dedicada a indagar, a través de esculturas textiles, las distintas violencias que sufrieron las mujeres a lo largo de la historia.



En un diálogo con Buenos Aires 12, Castelli explicó del siguiente modo su vínculo artístico con la política: “No me planteo "ahora voy a hacer una obra de género": no lo puedo evitar, aparece. Porque en mi vida aparece, porque entiendo que el arte es político, que todo el arte es político. Por eso no entiendo a lo que piden sacar la política del arte, o que el arte tiene que estar alejado de la política. Con la danza pasa mucho. Y perdón, ¿hay algo más político que un cuerpo? No creo. Si el arte puede generar un discurso que ilumine y que haga pensar que otro mundo es posible, o que denuncie, aunque no sea la función del arte, el arte se vale por sí mismo”.

Estas declaraciones también pueden verse reflejadas en su nueva exposición, “Velo de superficie”, que articula una diversidad de experiencias artísticas desdibujando sus límites y haciendo del espacio expositivo un campo abierto a las preguntas. “¿Qué sucede cuando el límite entre la danza, la performance, lo escénico, la escultura, el collage, lo textil se desdibuja? ¿Cuál es la disciplina? ¿Cuál es la obra? ¿Importa la respuesta? Crear sentido, hacerlo estallar, expandir la trama, absorber y transformar. Más allá del género: la indisciplina", expresó Castelli.



Las obras utilizan cajas, muñecos, fotos intervenidas, entre otros materiales.

Es así como conviven en la exposición la Yegüita, la Niña hueco, el Corsé de la infancia, una serie de fotografías perforadas y bordadas, los insectos, las piedras semipreciosas, el yeso, metros de tul, iconografías varias y flores que a lo largo de la exposición irán muriendo. Sobre el trasfondo político de su quehacer artístico, Castelli afirmó: "El cuerpo es político; el capitalismo, violento. El patriarcado y su discurso oscuro no cesa sobre el cuerpo de las mujeres: las niñas, las adultas, las mayores, las pobres", dice Castelli, quien caracteriza tal opresión como "feminifagia".

En su texto curatorial que abrió la inauguración, Laura Garaglia afirma: "Las obras de arte y las historias de vida suelen tener un hilo conductor. Nunca mejor dicho para observar e ingresar en la dinámica de Velo de superficie, de Andrea Castelli, porque un hilo invisible hilvana todas las piezas, que son objetos y también signos de una poética, la de la representación, develamiento y reflexión constante sobre el lugar de la mujer, en la sociedad, en la danza cotidiana".

"Velo de superficie" es una exposición curada por Marcela Alonso, producida por Jennifer Yorston y montada por Walter Lamas. Además, recibió la colaboración artística de Laura Avincetto y el equipo de Exposiciones y Archivo Histórico Teatro Argentino de La Plata. Podrá ser visitada hasta el 22 de octubre, de martes a domingo de 16 a 19, en el hall del primer piso del Teatro Argentino de La Plata.