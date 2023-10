Unión por la Patria ultima los detalles para el segundo round del debate de candidatos presidenciales, que será este domingo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Esta vez los ejes que debatirán los presidenciables de todos los partidos serán: seguridad, trabajo y producción y el último -- elegido por participación ciudadana-- desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente. Massa comenzó con las prácticas para el domingo el jueves de la semana pasada, hizo juego de roles y también un estudio exhaustivo de las áreas temáticas con equipos y funcionarios de su entorno especializados en cada una de ellas. La cita es a las 21 y, en caso de haber ballottage, habrá un tercer encuentro que también se desarrollará en la facultad de Derecho el 12 de noviembre. Desde el oficialismo consideran que "no se va al debate a ganar votos, sino a defender los que tenemos y no perder ninguno", y agregan que "Massa va a presentar el país que queremos. Una Argentina posible: ni fantasías ni retroceso".

Massa se preparó estudiando "a fondo" todos los ejes temáticos. En seguridad, por ejemplo, el ministro candidato va a hablar de su experiencia frente a la intendencia de Tigre, donde bajó el delito en más del 90 por ciento mediante tecnología e inversión: Cámaras de seguridad, gps, patrulleros y botones antipánico, entre otras, versus las ideas del candidato libertario, Javier Milei, de, por ejemplo, armar a la sociedad. También va a hablar de la experiencia de sus funcionarios. Eduardo Freijoo, exsecretario de seguridad de Tigre, ahora se desempeña como Gerente de Prevención y Seguridad Integral en Trenes Argentinos y, según cuentan cerca de Massa, el dirigente del Frente Renovador bajó 46 por ciento los delitos en el ámbito ferroviario durante su gestión. Massa estuvo preparando con él ese segmento.

En el área de trabajo y producción el candidato oficialista se concentrará en hablar de los buenos números que arroja la gestión actual con respecto a los niveles de desempleo, por ejemplo, y sobre la construcción a futuro con la deuda de mejorar el poder adquisitivo de los salarios. La idea en este punto, explican cerca del candidato, es mostrar que Massa "da oportunidades a los trabajadores con la eliminación de ganancias, del IVA y también con medidas de alivio fiscal, por ejemplo, a las pymes", remarcan. En Medioambiente, como en las otras áreas, tuvo un equipo técnico sólido que preparó el discurso. Entre ellos estuvo Sergio Federovisky, viceministro de ambiente. Según dicen cerca del ministro, ese es un tema "que tiene muy internalizado".

UxP también se prepara por si esta vez toma protagonismo en el debate el escándalo del exjefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde. Van a subrayar que Massa exigió la renuncia del funcionario en el día, y que su salida del gobierno se resolvió a las cinco horas de desatado el conflicto. "Mostró que lo que viene con él es diferente", indican.

En el entrenamiento hubo repaso de los minutos y cómo usar los derechos a réplica. Desde el equipo de Massa se quejan porque las réplicas en el debate anterior fueron usadas por los candidatos de una manera que no había sido la acordada. La idea era que se utilicen cuando la persona se sentía aludida y expresan que eso no funcionó así. Otro eje problemático para ellos fue el de la lectura. Según confían cerca del ministro en el acuerdo previo se había dicho que no se podía leer. "Hubo un acuerdo de caballeros en el que prometieron que no se iba a leer y eso en el primer debate no se cumplió", puntualizan.

En el búnker remarcan que la idea es "contar las propuestas lo mejor que podamos y no centrarnos en el uno a uno". También refuerzan que no hay que atacar personalmente a Milei ni a sus votantes, sino poner en tela de juicio sus ideas y cómo sería llevarlas a la práctica hoy. Quieren que la sociedad se pregunte cómo sería armar a los jóvenes; cómo sería que sea legal la venta de órganos; que se cierren los mercados con Brasil y China; que se cierren los jardines maternales. En el punto de trabajo y producción Massa va a reflexionar: "¿Qué va a pasar con los trabajadores de las automotrices de Córdoba y Pacheco o los productores de aceitunas de Catamarca que venden su producción a Brasil o China si cierran esos mercados?", por ejemplo. El concepto que quieren reforzar es que las ideas de Milei desestructuran la vida familiar: chicos sin guardería; jóvenes con armas y sin escuela ni universidad; jubilados sin medicinas y trabajadores sin trabajo.



En cuanto a la práctica, Massa entrenó haciendo juego de roles: Juan Andreotti, intendente de San Fernando --que además está ayudando al equipo de Massa en el área de redes sociales-- hacía de Javier Milei y la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, de Patricia Bullrich. Esta vez los invitados, en lugar de 20, serán 40, pero cerca de Massa prefieren guardar silencio sobre quiénes irán. Uno de los asistentes, según supo este diario, será el embajador en Brasil y candidato a presidente del espacio en 2015, Daniel Scioli. El ministro-candidato es posible que se muestre con él al día siguiente, en la presentación que Scioli hará de su libro “La nueva era de la diplomacia”.

A diferencia de debates anteriores --el de 2015 que tuvo como protagonistas a Macri y a Scioli--, y el de 2019 --a Macri y Alberto Fernández--, en esta ocasión hubo un mayor cuidado por lo que pasaba fuera del aire y con la producción de imágenes. En Santiago del Estero no hubo fotógrafos en el set que no sean los de la Cámara Nacional Electoral y este domingo, dicen, ocurrirá lo mismo.